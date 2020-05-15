«Он требовал 3 миллиона. Хиты Киркорова стоят дешевле!»: Адвокат Гулькиной объяснила, почему певица не пошла на сделку с поэтом

Нешуточный скандал разгорелся между бывшей солисткой группы «Мираж» Наталией Гулькиной и поэтом Валерием Соколовым. По словам звездного адвоката Майи Сандлер, на городском празднике в Салавате Наталия подпела зрителям пару строчек из трех хитов «Миража». А потом Гулькиной пришел судебный иск от автора этих песен Валерия Соколова, который потребовал с певицы 1 миллион 200 тысяч рублей за моральный ущерб.

- У меня нет никаких возражений, чтобы Наталия пела мои песни, я все понимаю, что, видимо, на своем материале много не заработаешь, народ хочет слышать любимые песни, - заявил kp.ru Валерий Соколов. - Я лишь хочу, чтобы она действовала в рамках закона, купила лицензию по всем правилам, и пусть себе поет. Я неоднократно заявлял в СМИ, что на сегодняшний день единственным законным исполнителем лучших песен «Миража» моего авторства является «золотой» голос группы Маргарита Суханкина. И никто больше.

gulkina_natalia Бывшая солистка группы Мираж Наталия Гулькина.

- Вполне возможно, что идейным вдохновителем этого судебного скандала была бывшая солистка «Миража» Маргарита Суханкина или ее директор Сергей Лавров, - предположила в беседе с «КП» звездный адвокат Майя Сандлер. - Наталия Гулькина на протяжении многих лет была лицом этого коллектива, люди полюбили эти песни именно в ее исполнении, а Суханкина и Лавров, видимо, не могут с этим смириться.

Не исключаю, что этот судебный иск - своеобразный способ устранения успешного конкурента в лице Наталии Гулькиной. Что касается претензий поэта Соколова, то насколько мне известно, Валерий не предлагал Наталии купить лицензию на исполнение этих песен. Возможно через третьих лиц он и намекал на это, но Наталия об этом не знала. Хотя Соколов мог спокойно позвонить Гулькиной, ведь они много лет до этого были дружны. Говорят, он хочет получать в год баснословную сумму в размере 3 миллионов рублей за использования данной лицензии. За три старых песни. Хотя Соколов является лишь автором слов. А автор музыки господин Литягин, если и захочет дать лицензию на право исполнения музыки, то, возможно, попросит заплатить не меньше, а то и больше. Так что получается, надо платить авторам, как минимум, 6 миллионов в год? У Наталии не такой большой гонорар, чтобы «отбить» эту сумму.

gulkina_natalia Судебный иск - своеобразный способ устранения успешного конкурента в лице Наталии Гулькиной.

Да, и свежие хиты Киркорова и других звезд стоят от 150 тысяч рублей, а не миллионы.

А Соколов хочет продать «осетрину не первой свежести» за 3 миллиона рублей. Да, еще требует через суд 1 миллион 200 тысяч рублей. Хочется напомнить господину Соколову, что размер компенсации по авторских правам определяет только суд. И никто иной. А так Соколов может фантазировать, сколько ему угодно, - говорит адвокат Наталии Гулькиной Майя Сандлер.