Вячеслав Фетисов: «Команды будут уходить из КХЛ. Для Лиги это проверка на прочность»

Гостем программы «Спорт без короны» стал известный хоккеист, тренер и функционер Вячеслав Фетисов. В прямом эфире «Радио КП» он рассказал про проблемы с потолком зарплат в ЦСКА, о том, почему «Адмирал» надо спасать в КХЛ, и о проблеме «блатных детей» в бесплатных хоккейных секциях.

«ЦСКА и потолок? Кто-то подумал, что для них опять будут исключения»

- В следующем сезоне в КХЛ будет снижен «Потолок зарплат» до 900 млн рублей. Клубы сейчас работают над оптимизацией контрактов игроков, и, кажется, у ЦСКА появляются проблемы. Нападающий Иржи Секач отказывается от понижения зарплаты: у него контракт на 100 млн. рублей, а ему 50-60 млн. Та же ситуация у Ивана Телегина, у Сергея Калинина. Так что ЦСКА может лишиться нескольких своих лидеров перед следующим сезоном. Как вы к этому относитесь?

- Я сторонник потолка зарплат. Об этом я говорю уже не первый день. Он дает возможность создать конкурентную среду Континентальной хоккейной лиги, проявить мастерство тренера, менеджеров, хоккеисты будут стараться. Лига предупреждала клубы о том, что этот потолок жесткий будет вводиться, было время для того, чтобы выстроить стратегию. Может, кто-то подумал, что у них опять будут какие-то возможности исключений.

- Наверняка клубы все равно будут искать способы обхода этого потолка.

- Могу привести конкретный пример – Национальная хоккейная лига. Там все друг друга обманывали до тех пор, пока, собравшись в конце 1980-х не договорились о том, что с этого момента все придерживаются строго потолка. Ни один доллар не должен быть никаким образом выше, чем договоренная! И открыли все зарплаты. Естественно, после этого хоккей попер. В нашем же случае можно ждать чего угодно. Я одно не пойму: зачем платить больше, когда можно платить по тому, как договорились. Этот феномен сложно объясним. Хотя, может быть, там есть какие-то скрытые интересы.

- И как с этим бороться?

- Я думаю, что все те, кто попытается каким-то образом обмануть остальных, должен быть наказан серьезным образом. Есть инструменты - через налоговые органы, через другие инструменты. Но самое главное, мы должны заручиться поддержкой тех, кто клубы сегодня финансирует. В основном финансы идут из в той или иной степени государственного кармана.

Вопрос с «Адмиралом» должна взять на себя КХЛ

- В апреле 2013 года вы сказали, что готовы сделать хоккейный клуб во Владивостоке, в городе, где хоккея до этого не было вообще. Помню реакцию: Фетисов что-то там совсем не то говорит. А в сентябре «Адмирал» начал играть в КХЛ, буквально через год стал самым популярным не только спортивным, но и общественным проектом на всем Дальнем Востоке. Сейчас именно «Адмирал» первым пал жертвой коронавируса. Вы говорили, что лига может теоретически иметь единое финансирование. Берем условную «Роснефть», «Газпром» - и все должны в единой пропорции эти деньги в лигу влить, а она уже перераспределит?

- Я думаю, это вопросы к КХЛ, к ее президенту Алексею Морозову. Я думаю, он понимает проблематику. Здесь как раз пример Владивостока очень наглядный. Мы запустили «Адмирал» в рекордные для Книги Гиннеса сроки. Я никогда не забуду, когда мне Саша Могильный и Саша Филиппенко в конце июля звонят и чуть ли не со слезами на глазах говорят: слушай, ни денег, ни возможностей, ничего нет. Я говорю: ребята, терпите. А потом команда настолько была востребована, что билеты продавались в пять-десять раз дороже, чем они стоили по номиналу. Настолько было интересно людям. Никогда не забуду праздник каждой игры, где полный аншлаг, где интерес к игре фантастический. Люди почувствовали себя частью великой страны. Конечно, этот геополитический момент нельзя не учитывать.

- Сейчас он исчезнет?

- Я знаю настроения молодежи на Дальнем Востоке, которая говорит: слушай, все равно у нас ничего не будет, у нас здесь нет бытовых условий, некуда пойти. А мы им еще и говорим: до свидания, «Адмирал», до свидания, «Луч»… Этого нельзя делать особенно в это время. Мне понятна озабоченность губернатора, у которого другие приоритеты. Но тогда КХЛ должна взять на себя этот вопрос.

- «Адмирал» ушел, ходят слухи о том, что китайский «Куньлунь» может прекратить свое существование. Непростая ситуация в Хабаровске. Европейские клубы тоже не так активно подключаются к КХЛ. Лига уже не континентальная?

- Что меня больше всего волнует во всем этом, что уже пару месяцев прошло с момента объявления о ситуации в «Адмирале», а реакции КХЛ я не слышу. Не попытались помочь, разобраться. Я не думаю, что там такие большие деньги нужны для того, чтобы эта команда существовала. В НХЛ есть инструмент помощи клубам, которые попали в непростую финансовую историю, здесь даже такого не рассматривается. Я думаю, что будет следующие заявления о том, что команды будут выходить из лиги. Для КХЛ это сегодня проверка на прочность. Насколько они готовы в этой непростой ситуации? Как за счет грамотной политики, в том числе и финансовой, сохранить все клубы и дать возможность лиге развиваться? А насчет того, что не разрастается пока лига, в плане моих предположений, в Индию и Южную Корею, я думаю, все равно это дело времени, если выберем правильную политику развития на ближайшую перспективу.

«Детский хоккей сегодня превратился в бизнес»

- Есть мнение, что коронавирус – отличная возможность прекратить финансировать профессиональные клубы и отдать деньги в детский спорт. Сейчас детишки платно ходят в секции, те, кто побогаче, отправляют детей в Америку учиться хоккею. Много разговоров о том, что дети в самом юном возрасте за деньги попадают в составы юношеских, детских команд, которые существуют при клубах КХЛ.

- Мы понимаем, что хоккей становится видом спорта для детей из богатых семей. Ко мне, в мою бытность сенатором, приходили мамы в основном детей-хоккеистов Москвы. Это было в 2010 или 2011 году. На тот момент 30 млн. долларов тратили родители на всевозможные подкатки только в московском регионе. Представьте, бизнес кэшевый, который сложно проверить, который такую серьезную цифру дает кому-то зарабатывать!

Примерно такая же история в Московской области, и в Санкт-Петербурге, в больших городах. Мы понимаем, что это самая главная беда сегодня. Дети из небогатых семей, которые понимают, что у них нет возможности 3-5 тысяч отдать за подкатку, три раза в неделю тащить этому тренеру, уходят из спорта. Талантливые ребята. И остаются обиженными до конца жизни.

- Есть выход?

- Для того, чтобы не говорить, а делать, мы создали Академию Фетисова в Домодедово. Где дети из многодетных и бедных семей получают экипировку, клюшку и все занятия бесплатно. Мы попытались это сделать за счет наших друзей и спонсоров, Владимир Потанин поддерживает нас очень серьезно с момента создания. Так что можно найти эти средства не в карманах родителей, а у тех бизнесменов, которые работают на территории.

Был у меня пример того, как мы проводили коллегию в свое время в одном из муниципалитетом Московской области, где глава принял решение: все те маленькие бизнесы, палатки, магазинчики не несут дань главе, а отдают это на развитие спорта. Но к сожалению, все, что связано с развитием детского хоккея, сегодня превратилось в бизнес. Но самое интересное, все эти «блатные» дети, я их так называю, когда им станет 16-18 лет, поймут, что они никому не нужны. Папа за него платил, обманув тем самым его, себя. А еще и развратил тренера, который уже тренером никогда не будет. Я не могу представить моего тренера первого Юрия Александровича Чабарина, который брал бы деньги для того, чтобы кого-то поставить в первую пятерку вместо того, кто более талантлив.

- А сейчас берут.

- «Блатные» родители, они ведь тоже разного уровня бывают - не только бизнесмены, но и чиновники… Так что тема за гранью развития детского хоккея, это состояние общества. Я представлю себе, Москва и Московская область имеют более 150 катков сегодня. Каждый год должны давать миру примерно тридцать мегазвезд мирового хоккея. Я так посчитал, если мы правильно начнем структурировать нашу работу, систему в целом, эта цифра может быть и выше.

Представьте, в советское время, когда я играл в хоккей, было всего шесть клубов в Москве. И всего в двух был искусственный лед. И то он был раз или два в неделю, чтобы можно было покататься. Это ЦСКА и «Спартак» - в Сокольниках, где не было стен, там было холоднее, чем на улице. Тем не менее, была возможность кататься. Сегодня эти возможности в десятки раз больше. А результат – все хуже и хуже. Я думаю, что здесь нужно искать ответ не в детях наших, а именно в тех, кто эту систему сегодня контролирует.