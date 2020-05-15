«Семеро по лавкам»: Самые многодетные семьи российского шоу-бизнеса

Большая семья — огромный дар. Но и целый завод по бесперебойному производству хлопот: ежедневные драки, капризы, перетягивание одеяла, школьные разборки и бюджет небольшой фабрики. Однако многие не думают о материальном, когда речь идет о семейном счастье. В Международный день семьи «КП» представляет многодетные семьи российских артистов, не побоявшихся бросить вызов непростому времени и чайлдфри-трендам.

Мария Шукшина — 4 детей

Сильно верующая телеведущая, дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной, не просто многодетная мама, но и бабушка. Дважды! От трех браков у Марии растет четверо детей: бывшая студентка продюсерского факультета ВГИК Анна (31 год), сын Макар (22 года), а еще близнецы Фома и Фока (обоим — 14 лет). Внукам Шукшиной Славе и Марку — 4 и 2 года соответственно.

Андрей Мерзликин — 4 детей

Еще один пример многодетной православной семьи — брак Андрея и Анны Мерзликиной, познакомившихся на съемках. Любимая жена родила актеру двух сыновей — курсанта Суворовского училища Федора (13 лет) и Макара (4 года) — и двух дочерей: Серафиму (11 лет) и Евдокию (9 лет). Вместе они живут за городом, посещают церковные службы, ухаживают за участком и иногда зимой выбираются отдохнуть на горнолыжные курорты.

anna.merzlikina_ .Муж в Пермский край, дети в школу

Наталья Водянова — 5 детей

Глядя на форму топ-модели и благотворительницы, экс-соведущей шоу «Голос.Дети» Натальи Водяновой, сложно поверить, что она вообще когда-то рожала. Невероятно, но факт. У модели — пятеро детей. Сыновья Лукас (18 лет), Виктор (12 лет) и дочь Нева (14 лет) — от британского аристократа Джастина Тревора Беркли Портмана, а также два мальчика — Максим (6 лет) и Роман (3 года) — от нынешнего мужа, французского бизнесмена Антуана Арно.

Иван Охлобыстин — 6 детей

Священник, актер, сценарист, драматург и шоумен Иван Охлобыстин «прилепился», как и было предписано в Евангелии, к любимой жене Оксане 25 лет назад, и «стали двое одной плотью». Венчанный брак по любви принес паре шестерых детишек: сыновей Василия (19 лет) и Савву (14 лет), а также дочерей Анфису (23 года) — волонтерит в политическом движении «За правду!», Евдокию (22 года), Варвару (21 лет) и Иоанну (17 лет).

psykero1477 Коронотаем вечерок.

Священник, актер, сценарист, драматург и шоумен Иван Охлобыстин «прилепился», как и было предписано в Евангелии, к любимой жене Оксане 25 лет назадФото: Евгения ГУСЕВА

Валерия — 6 детей

У стройной, как тростинка, певицы Валерии есть трое детей от союза с продюсером Александром Шульгиным — начавшая сольную карьеру Анна (26 лет), Артемий (25 лет) и Арсений (21 год) – от предыдущего. Еще трое – дети нынешнего мужа Иосифа Пригожина от предыдущих браков: Дмитрий (31 год), Даная (23 года) и Лиза (21 год). В отличие от семьи Анджелины Джоли и Бреда Питта, где дети дерутся и ненавидят друг друга, сыновья и дочери Валерии и Иосифа отлично ладят друг с другом и живут большой, дружной семьей.

Сыновья и дочери Валерии и Иосифа отлично ладят друг с другомФото: Иван ВИСЛОВ

Владимир Соловьев — 8 детей

Рекорд телеведущего Владимира Соловьева пока никто не побил. В трех браках у плодовитого журналиста и писателя родилось восемь детей. Некоторые из них уже выросли, родили ему внуков и занимаются телевидением. От первой жены Ольги родилась дочь Полина (33 года) и сын Александр (31 год), которые работают на ТВ. От второй жены Юлии — дочь Екатерина (29 лет), ставшая актрисой. От третьего брака с Эльгой Сэпп, дочерью юмориста Виктора Коклюшкина, — сыновья Даниил (18 лет), Владимир (10 лет) и Иван (7 лет), а также дочери София-Бетина (16 лет), Эмма-Эстер (13 лет).

pvsolovievatv Полина работает на ТВ