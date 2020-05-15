«Без мордобоя и скандалов»: Степан Джигарханян расстался с Ольгой Казаченко

Во время карантина певица Анна Калашникова проводит в своём Инстаграме прямые эфиры с коллегами по цеху и друзьями. Так, гостем очередного эфира бывшей невесты Прохора Шаляпина стал Степан Джигарханян, сын народного артиста Армена Джигарханяна.

Напомним: Джигарханян-младший много лет назад оставил актерскую карьеру и переехал в Штаты. Степан любит путешествия, увлекается акробатикой. В Штатах у наследника Джигарханяна есть уютный дом.

olga__kazachenko С Наступающим ! Живите с миром и любовью в сердце

Однако, по словам Степана, пока в своём «гнезде» он живет один, без спутницы.

Как оказалось, с Ольгой Казаченко (бывшая жена известного певца Вадима Казаченко -Ред.) они недавно расстались.

st_jigar Москва, Старый Арбат Поздним вечером накануне моего отлета домой в Лас-Вегас

- Мы с Олей сейчас просто друзья и прекрасно общаемся, - сказал в эфире у Анны Калашниковой Степан Джигарханян. - И во многом такое общение пошло нам на пользу. Переход на новые отношения у нас прошёл красиво: без скандалов, без взаимных обвинений, дележки. Тут нет каких-то подробностей, чтобы их сейчас вся страна обсуждала. Ни битья посуды, ни мордобоя у нас не было (смеётся).

Мы взрослые люди, поэтому разошлись достойно, с уважением к друг другу, -отметил 54-летний Степан Джигарханян.

Напомним: с Ольгой Казаченко Степан познакомился на съёмках ток-шоу «Пусть говорят». Ольгу он представил своей маме Татьяне и своему отцу - Армену Борисовичу Джигарханяну. Все подружились, но, видимо, чувства пары не выдержали испытание расстоянием. Все-таки жить с партнёром на две страны весьма непросто.