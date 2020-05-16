2020-05-16T14:07:24+03:00
Звезды

«Плевать они хотели на собак!»: Запашный назвал зоозащитников дураками и шизоидами

Известный дрессировщик рассказал, почему считает своих противников «озлобленными идиотами»
Антон ВЛАСОВ
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По словам Запашного, в нашей стране практически нет успешных и знаменитых людей, которые не замешаны в скандалах.По словам Запашного, в нашей стране практически нет успешных и знаменитых людей, которые не замешаны в скандалах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В соцсетях разрастается скандал. Блогеры требуют убрать братьев Запашных из рекламы мороженого для детей. Якобы дрессировщики мучают животных в цирке. Эдгар Запашный в программе Юрия Грымова и Светланы Андриевской на Радио «Комсомольская правда» прокомментировал эти разборки.

- Вы сейчас занимаетесь раскачкой ситуации про эту рекламу мороженого, - сказал он. - Хуже дурака, как говорил мой отец, есть только дурак с инициативой. Я никогда не оскорблял зоозащитников, во всех интервью подчеркивая, что зоозащитник и зоошизоид – это разные люди. Буквально неделю назад мы с братом больше тонны кормов отвезли в четыре собачьих приюта, где нас приняли, все показали, сами владельцы этих приютов поблагодарили. И тут же на эти четыре приюта навалились эти зоошизоиды с формулировкой: вот теперь пускай вам Запашные и помогают. Плевать им на собак. Тут же отказались помогать собакам, которые сейчас голодают. Потому что сейчас все зооприюты реально недофинансируются, потому что люди из домов выйти не могут. Вот это позиция зоошизоидов.

По словам Запашного, в нашей стране практически нет успешных и знаменитых людей, которые не замешаны в скандалах. Напомним, что ранее дрессировщик назвал зоозащитников «озлобленными идиотами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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