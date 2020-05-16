Почему заводам в Москве работать можно, а парикмахерским – нет

Сначала это было прикольно. Волосы в карантине, казалось, стали расти быстрее, чем в мирное время. Я воображал себя хиппи. Пятым в группе «Битлз» на заре их славы! Но в какой-то момент все это стало превращаться в колтуны бродячей собаки. Можно было бы опять вообразить, что это колтуны какого-нибудь благородного мейн-куна. Но нет. К концу рабочего дня я больше все-таки походил на бродячую собаку. Даже родная кошка перестала меня узнавать. Это стало подбешивать. Никто из домашних стричь не умеет. Машинкой налысо? Не мой стиль.

- Ну давай я позвоню в свой салон, - сжалилась супруга. – Вдруг они работают каким-то образом?

И они работали! Каким-то странным образом. Мол, у них была медлицензия (ну типа делать уколы красоты или что там женщины с собой делают?). И вот поэтому им можно открыться. Но мне-то не уколы красоты нужны, я и так красив - мне б подстричься…

- Подстрижем, - успокоили. – Сейчас мы вас запишем на какое-то время и будем ждать. Но вы нам за пять минут до прихода позвоните!

И вот я стоял у закрытой двери в салон. Щелкнул замок.

- Валерий? Входите! – администратор в белом халате, в перчатках и в маске – все как положено. Измерила мне температуру (36,6 – идеальная), пшикнула на руки антисептиком.

- Проходите в зал, сейчас придет Наиль.

Я тихонечко пошел, озираясь. В углу кому-то делали маникюр. Оттуда на меня неодобрительно посмотрели. Видимо, чтобы я не забывал держать социальную дистанцию.

Наиль оказался веселым разговорчивым парнем нетрадиционной ориентации.

- Ооо, сейчас все сделаем, на работу поедете красавчиком! – пообещал Наиль и минут за сорок все так и сделал. Заодно рассказал про особенности парикмахерского бизнеса во время эпидемии и карантина.

Я, как и обещал мастер, после стрижки «красавчиком поехал» на работуФото: Личный архив героя публикации

- Мы стрижем только тех, кого знаем. Ну или тех, кого нам свои люди рекомендуют. У нас же только медицинская лицензия, а она не про стрижки, - рассказывал Наиль. Стриг он меня в перчатках и в маске, был в защитном халате.

– Ну и я сейчас сам по своим старым клиентам езжу, на дому все делаю. Дать вам мой телефончик? А то ведь не понятно, когда все закончится. А я подешевле возьму, - Наиль не только заигрывал со мной, но и дело предлагал!

Вскоре пришла еще одна клиентка – ей выдали другого мастера. Он тоже был одет по всем строгим карантинным правилам.

- Мы тут все дезинфицируем после каждого клиента, не беспокойтесь, - успокаивал другой мастер женщину.

- И вот я не понимаю, - продолжил мой Наиль, - почему в Москве куче предприятий разрешили работать, а нам – не дают. Нам же легче всего соблюдать все санитарные нормы. И принимаем мы по записи - никаких опасных скоплений людей. В отличие от той же стройки, где все разрешили.

Мне нечего было ответить Наилю. Я, как и обещал мастер, после стрижки «красавчиком поехал» на работу, чтобы написать эту заметку и задать вопрос: почему заводам в Москве работать можно, а парикмахерским – нет? Надеюсь, те, кто отвечают за странный и жесткий карантин в столице – ответят и на это. Нет, ну правда, почему я должен чувствовать себя нарушителем, самым настоящим ковид-диссидентом в таком простом вопросе, как внешний вид? При этом пол-Москвы уже ходят на работу и стоят в пробках каждый день!

Зато дома меня наконец признала кошка.

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