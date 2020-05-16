Есть такое место: Где можно примерить гимнастерку и сбить вражеский самолет виртуально

В преддверии акции "Ночь музеев – 2020", которая пройдет в ночь с 16 на 17 мая, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский зашел в Музей военной формы. Визит был не случайным, но об этом корреспондент "Комсомолки" узнал в ходе интереснейшей экскурсии.

ВСТРЕЧАЕТ ГИД-ПОРУЧИК

В залах играли старинные марши, били дробь барабаны, их сменяли то орудийные залпы, то призывы командиров идти в атаку. Но Владимир Мединский говорил будто нарочито тихо, заставляя прислушиваться к каждому слову:

"Это не простой музей, а целый просветительский комплекс, который открылся совсем недавно в центре Москвы. К сожалению, история человечества – это во многом история войн. И этот музей рассказывает о том, как выглядели солдаты и офицеры русской армии: от стрельцов Ивана Грозного и воинов Петра Первого до современной формы спецназа России. Осмотреть этот комплекс за один день невозможно! Здесь много экскурсий для школьников с их родителями. В этом году «Ночь музеев» здесь будет проходить в формате онлайн, как и по всей стране..."

- Детей у нас по музею сопровождает виртуальный гид - поручик лейб-гвардии Преображенского полка. Он даже не умеющим читать малышам расскажет интересные факты о военной форме, - показывала директор музея Елена Синицина как работает портал музея.

В следующем зале вся стена посвящена победе русского оружия над Европой. Одной из первых побед.

- Семилетняя война 18-го века знаменита тем, что русские первый раз взяли Берлин (второй раз казаки выгоняли оттуда войска Наполеона в 1813 году, - ред.). Можно посмотреть, как шли бои. Перенестись в самое пекло генерального сражения, - показала Синицина.

НАШИ МУШКЕТЕРЫ БЫЛИ КРАШЕ

От военных действий отвлекает яркое и пышное мундирное платье Екатерины Второй. Во все века царские особы с удовольствием становились шефами разных полков. Это был отличный повод к каждому строевому смотру пошить новое платье в тон мундиров полка.

Мединский указал на стрельцов под древними сводами подвала:

- Как хорошо, что мы не стали этот подвал прятать, а показали тут битву при Молоди. Вот смотрите боец, на нем потемкинская форма нового типа 1786 года. В общественном сознании утвердилось, что русскую форму изобрел Суворов. Как издевался Александр Васильевич над европейской военной формой, говорил, что она приспособлена только для парада. А придумал и утвердил русскую форму святейший князь Потемкин. Она действительно была удобной и всесезонной и стала на тот момент лучшей в Европе. А вот красную форму одного из полков московских стрельцов, что все видели ее в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" придумал и утвердил Иван Грозный. Есть легенда, что он сам выбирал выкройки и дизайн. Цвета шапок, кафтанов и сапогов были зеленые, темно-красные и даже изумрудные. Граждане часто представляют военную форму тех времен по плащам мушкетеров Дюма. Но никаких красивых плащей у них не было, их в кино придумали. А вот у русских мушкетеров регулярной армии Ивана Грозного была самая красивая и удобная форма.

МАЛЬЧИШКИ РАЗОРУЖИЛИ МАНЕКЕНЫ

Более 50 манекенов в музее облачены в форму и амуницию, которую можно и нужно трогать руками. Достаточно провести ладонью над фотоэлементом, и фигуры воинов начинают вращаться на месте.

- Вот только за мальчишками нужен глаз да глаз, многие в оружии стали разбираться слишком хорошо. В первый день из трехлинейных винтовок вытащили все затворы. Пришлось отбирать, закреплять так, чтобы не отделялись, а вот штыки все-таки пришлось убрать от греха подальше, - жалуется помощник директора музея Алексей Савельев.

В комнате с виртуальной Бородинской панорамой можно увидеть не только форму одежды каждого из полков, но и памятники, которые им воздвигли на месте сражений потомки.

- Какая все-таки яркая форма была, а сейчас вся камуфлированная, - вздохнул у очередного манекена.

- Когда-то командующие разглядывали поля боя в подзорную трубу. Им было важно отличать свои подразделения от чужих, по цвету формы выделяли. При Александре Третьем Россия вообще не воевала, а потому мундиры поблекли, на них стали экономить так, что даже многие военные стали уходить в отставку. А как в конце 19-го века появились пулеметы, вся эта красота сразу и закончилась. Полевая форма становилась все более неприметнее на поле брани. Хотя, знаете, ведь последняя атака с шашками на голо зафиксирована в 1943 году. Тогда наши казачки хорошо под Смоленском немцев порубали, - говорит увлеченно Алексей Савельев.

ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Среди экспонатов оказалось много вещей, которые передали в музей московские меценаты и коллекционеры.

Вот под стеклом подлинная английская пенковая курительная трубка Михаила Лермонтова. Ее в музей передал Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы". Можно увидеть и форму, в которой он участвовал в Кавказской войне.

- Есть русские шашки и сабли из коллекции Владимира Мединского, - сообщила по секрету Елена Синицина. - Пока вы тут ходили по выставке, он безвозмездно передал почти 40 томов литографий Александра Висковатого «Историческое описание одежды и вооружения российских войск».

Савельев проводил корреспондента "КП" в зал, где были сложены огромные деревянные коробки. В каждой - сотни листов гравюр, раскрашенных вручную.

СОЛДАТЫ ИЗ БУДУЩЕГО

22 зала музея просто поражают своей интерактивностью: шевелящиеся картины, миниатюры воинов в полном обмундировании. Экспонатами занят каждый метр: даже в подоконники вмонтированы тачскрины. И надо быть готовыми к тому, что прямо с потолка на вас может прыгнуть десантник в полной экипировке. А вот рядом присел уставший после боя с афганскими моджахедами другой спецназовец.

На мансарде старинной усадьбы есть зал, который вообще не похож на музейный. Больше - на какой-то центр управления космического корабля

Тут собраны перспективные образцы обмундирования. Есть даже пара аппаратных войск противовоздушной обороны, где можно играючи сбить несколько вражеских истребителей.

Большая Никитская улица в центре Москвы - это череда иностранных посольств, которые прячутся за старинных особняках. И кажется чудом, что усадьба Васильчиковых, которая с середины 19-го века слыла в Москве модным литературным и музыкальным салоном и в начале 21-го века не потеряла своей образовательной притягательности, стала современным Музеем военной формы русской армии. Сюда не только детишек приводить, но и иностранных послов чаще приглашать. Хотя бы для того, чтобы не пришлось брать Берлин в четвертый раз.

КАК ДОБРАТЬСЯ

От ст. метро Баррикадная 10 минут пешком до Большой Никитской, д. 46/17, стр. 1.

ЦЕНА БИЛЕТА

Взрослый 400 руб, детский 150 руб. Детям до 7 лет - бесплатно.

В ЭТО ВРЕМЯ

На период самоизоляции (продлится до 31 мая) команда Музея подготовила цикл видеоэкскурсий. В рамках акции «Ночь музеев» 16 мая в 20.00 на официальном YouTube-канале Музея военной формы РВИО пройдет онлайн-лекция «Пражская операция: недооцененная страница войны» известного военного историка, кандидата исторических наук Алексея Исаева.

Уже открыт виртуальный 3D-тур по музею «Стрелецкие палаты».