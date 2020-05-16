Хабенский объяснил, почему отказывается от некоторых киноработ

Константин Хабенский рассказал историю, как на заре своей актерской биографии его не взяли в массовку. В Петербурге снимали американский фильм «Евгений Онегин». Хабенский тогда учился на 2-3 курсе ЛГИТМиКа, с деньгами было ох как непросто, надо было где-то подрабатывать. Чтобы принять участие в кастинге в американскую картину, он долго стоял в очереди вместе со своим другом и однокурсником Михаилом Пореченковым. Но в массовку ни Хабенского, ни Пореченкова так и не взяли. Среди тех, кто кастинг прошел, практически не было актеров. - И тогда мы с Мишей крепко задумались: как же так, мы, можно сказать, без пяти минут дипломированные актеры, а нас не берут даже в массовые сцены. Я сказал Мише: давай больше никогда на подобные кастинги не ходить. Это было наше первое решение в профессии, - вспоминает Хабенский.

Сейчас Константин играет на сцене Московского Художественного театра всего в одном спектакле – «Контрабас».

- Планы на будущее, конечно, у меня есть, но я не хочу никого смешить, называя что-то конкретное и рассказывая, когда это состоится. Потому что сегодня все наши планы могут быть сдвинуты, мягко говоря.

Многим зрителям нравился Алексей Турбин в исполнении Хабенского в спектакле Сергея Женовача «Белая гвардия», хотя сам актер довольно критически оценивает эту свою работу:

- Наверное, у меня другая планка, роль Алексея Турбина не была сделана до конца, я не успел найти, нащупать болевую точку что ли, которая была бы интересна и мне, и зрителю. Почему так вышло – не знаю: то ли в силу возраста, то ли еще чего-то.

Хабенский считает, что иногда киноработы и театральные работы так или иначе отражаются на судьбе актеров, поэтому некоторые предложения он обходит стороной в том числе из суеверия.

Вместе с группой актеров (Михаил Пореченков, Игорь Верник, Евгений Миронов, Алексей Кравченко, Анатолий Белый, Михаил Трухин, Станислав Дужников, Андрей Бурковский) Хабенский придумал благотворительный проект «гагаринцы МХТ». Первую акцию они провели к Дню космонавтики, теперь готовят видеопоздравление к Дню пионерии. В этот раз они будут поздравлять технических сотрудников художественного театра: билетеров, гардеробщиков, вахтеров, лифтеров. Вручат им финансовую «гагаринскую» премию.

- Единственное условие, чтобы эти люди были гагаринского возраста, то есть на момент первого полета в космос, уже родились. Мы собрали Московский хор творцов имени Гагарина, скинулись, выписали премии. 19 мая наша команда прочитает новую оду «Пионерская быль» ( автор – Игорь Верник) ветеранам Художественного театра. Это способ поддержать наших товарищей и тех, кому сегодня тяжело в прямом и переносном смысле, - сказал Хабенский.