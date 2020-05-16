2020-05-16T19:53:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Как в Москве хоронят умерших от коронавируса: фоторепортаж

В целях безопасности родственники погибших находятся за оцеплением, а могилы посыпают хлоркой
Ксения АНУФРИЕВА
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Фоторепортаж «Комсомольской правды» повествует о том, как в настоящее время хоронят людей, погибших от коронавируса в Москве. Фото: Сергей Бобылев/ТАССФоторепортаж «Комсомольской правды» повествует о том, как в настоящее время хоронят людей, погибших от коронавируса в Москве. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни многих граждан России и других стран мира. С начала эпидемии от болезни скончались больше двух с половиной тысяч россиян. Скорбящие семьи хотят проститься с погибшими близкими, но пандемия диктует свои правила, и провести похороны в стандартном режиме теперь не получается.

Скорбящие семьи хотят проститься с погибшими близкими, но пандемия диктует свои правила Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Скорбящие семьи хотят проститься с погибшими близкими, но пандемия диктует свои правилаФото: Агентство городских новостей "Москва"

Фоторепортаж «Комсомольской правды» повествует о том, как в настоящее время хоронят людей, погибших от коронавируса в Москве, и что делают похоронные службы, чтобы обезопасить родственников умершего от заражения.

В целях безопасности родственники погибших находятся за оцеплением Фото: Агентство городских новостей "Москва"

В целях безопасности родственники погибших находятся за оцеплениемФото: Агентство городских новостей "Москва"

Тела заворачивают в пластиковые пакеты, посыпают хлорной известью и хоронят в закрытых гробах. До гроба тело несут представители похоронных служб, одетые в специальные защитные костюмы. Закапывают могилу также специалисты со всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни многих граждан России Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни многих граждан РоссииФото: Агентство городских новостей "Москва"

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по поводу проведения похорон людей, у которых был подтвержден коронавирус, специалисты советуют использовать все стандартные меры предосторожности, включая гигиену рук, на протяжении всего времени церемонии. Они также рекомендуют не бальзамировать тело, что чтобы избежать чрезмерных манипуляций с ним.

Гроб несут представители похоронных служб, одетые в специальные защитные костюмы Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Гроб несут представители похоронных служб, одетые в специальные защитные костюмыФото: Агентство городских новостей "Москва"

Кроме того, хотя захоронения должны проводиться своевременно, в соответствии с местными обычаями, похоронные церемонии, не связанные с захоронением, следует по возможности откладывать до конца пандемии.

Закапывают могилу специалисты со всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Закапывают могилу специалисты со всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Похороны проходят с повышенными мерами предосторожности. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Похороны проходят с повышенными мерами предосторожности. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Родственники не могут проститься с усопшим. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Родственники не могут проститься с усопшим. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по поводу проведения похорон людей, у которых был подтвержден коронавирус, специалисты советуют использовать все стандартные меры предосторожности. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по поводу проведения похорон людей, у которых был подтвержден коронавирус, специалисты советуют использовать все стандартные меры предосторожности. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Так в Москве хоронят умерших от коронавируса. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Так в Москве хоронят умерших от коронавируса. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

ИСТОЧНИК KP.RU

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