Как в Москве хоронят умерших от коронавируса: фоторепортаж

Пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни многих граждан России и других стран мира. С начала эпидемии от болезни скончались больше двух с половиной тысяч россиян. Скорбящие семьи хотят проститься с погибшими близкими, но пандемия диктует свои правила, и провести похороны в стандартном режиме теперь не получается.

Скорбящие семьи хотят проститься с погибшими близкими, но пандемия диктует свои правилаФото: Агентство городских новостей "Москва"

Фоторепортаж «Комсомольской правды» повествует о том, как в настоящее время хоронят людей, погибших от коронавируса в Москве, и что делают похоронные службы, чтобы обезопасить родственников умершего от заражения.

В целях безопасности родственники погибших находятся за оцеплениемФото: Агентство городских новостей "Москва"

Тела заворачивают в пластиковые пакеты, посыпают хлорной известью и хоронят в закрытых гробах. До гроба тело несут представители похоронных служб, одетые в специальные защитные костюмы. Закапывают могилу также специалисты со всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни многих граждан РоссииФото: Агентство городских новостей "Москва"

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по поводу проведения похорон людей, у которых был подтвержден коронавирус, специалисты советуют использовать все стандартные меры предосторожности, включая гигиену рук, на протяжении всего времени церемонии. Они также рекомендуют не бальзамировать тело, что чтобы избежать чрезмерных манипуляций с ним.

Гроб несут представители похоронных служб, одетые в специальные защитные костюмыФото: Агентство городских новостей "Москва"

Кроме того, хотя захоронения должны проводиться своевременно, в соответствии с местными обычаями, похоронные церемонии, не связанные с захоронением, следует по возможности откладывать до конца пандемии.

Закапывают могилу специалисты со всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Похороны проходят с повышенными мерами предосторожности. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Родственники не могут проститься с усопшим. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по поводу проведения похорон людей, у которых был подтвержден коронавирус, специалисты советуют использовать все стандартные меры предосторожности. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС