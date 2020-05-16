2020-05-16T21:44:16+03:00
В мире

Пользователи соцсетей обвинили Трампа в маразме после слов о супер-пупер ракете

В Пентагоне и Белом доме не знают о какой военной разработке идет речь
Мария БЕРК
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По словам Трампа, новая американская «супер-пупер» ракета будет в 17 раз быстрее российских и китайскихПо словам Трампа, новая американская «супер-пупер» ракета будет в 17 раз быстрее российских и китайскихФото: REUTERS
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Конфузы преследуют президента США на каждом шагу. Представляя флаг новых Космических сил, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет разработку новой «супер-пупер» ракеты, чтобы дать фору своих военным противникам - России и Китаю.

- Сейчас мы создаем невероятную военную технику такого уровня, которого никто никогда раньше не видел. У нас нет выбора, мы должны соревноваться с противниками, которые у нас есть. У нас есть то, что я называю супер-пупер ракета. Она в 17 раз быстрее, - отметил Трамп, имея в виду российские и китайские аналоги.

Правда, в Пентагоне не смогли прокомментировать заявление президента США о создании «супер-пупер» ракеты.

- Я могу переадресовать ваш вопрос обратно в Белый дом. У меня нет никакой информации, - ответил журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани тоже оказалась загнана в тупик и посоветовала прессе обратиться за разъяснениями к главе государства.

На слова Дональда Трампа отреагировал глава Роскоспоса Дмитрий Рогозин.

«Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!», - написал в своем Твиттере он.

В соцсетях пользователи разразились нелестными комментариями.

«По словам Трампа, новая американская «супер-пупер» ракета будет в 17 раз быстрее российских и китайских МБР. То есть сможет летать со скоростью 100 километров в секунду. В этом случае ее лучше использовать в межгалактических войнах», - шутят в Твиттере.

«Трамп явно страдает старческой деменцией, если начал сыпать такими детскими фразами».

«Перефразирую Паттона. Когда наши внуки спросят, что вы делали в годы Великой войны, вы сможете ответить: «Я сражался в супер-пупер ракетном батальоне и не стрелял в чертову Луизиану».

«Помощник: Господин президент, нам нужно дать имя нашей новой гиперзвуковой ракете. Оно должно вселить страх в сердца наших врагов. Трамп: Я называю ее - супер-пупер ракетой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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