Рогозин отреагировал на создание американской "супер-пупер-ракеты"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, анонсировавшего создание "супер-пупер-ракеты". Об этом он написал в Twitter-аккаунте.
Рогозин прикрепил цитату американского лидера, рассказавшего, что новая ракета будет в 17 раз быстрее существующих аналогов.
- Нет, ну против "супер-пупер" ракеты нам точно ловить нечего. Сдаемся! - пошутил Рогозин.
Ранее сайт kp.ru писал, что американский лидер заявил о "супер-пупер-ракете", которой еще нет. Специалисты только ведут разработку конструкции, но президент Штатов уверен, что творение ученых и инженеров точно будет превосходно.
Трамп также добавил, что на данный момент страна создает "невероятную" военную технику небывалого уровня. У США, по его мнению, нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства и их сильные стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU