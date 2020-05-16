2020-05-16T03:53:49+03:00
В мире

Рогозин отреагировал на создание американской "супер-пупер-ракеты"

Генеральный директор "Роскосмоса" пошутил над заявлением Трампа
Юлия КЕКОВА
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Дмитрий РогозинДмитрий РогозинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, анонсировавшего создание "супер-пупер-ракеты". Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Рогозин прикрепил цитату американского лидера, рассказавшего, что новая ракета будет в 17 раз быстрее существующих аналогов.

- Нет, ну против "супер-пупер" ракеты нам точно ловить нечего. Сдаемся! - пошутил Рогозин.

Ранее сайт kp.ru писал, что американский лидер заявил о "супер-пупер-ракете", которой еще нет. Специалисты только ведут разработку конструкции, но президент Штатов уверен, что творение ученых и инженеров точно будет превосходно.

Трамп также добавил, что на данный момент страна создает "невероятную" военную технику небывалого уровня. У США, по его мнению, нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства и их сильные стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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