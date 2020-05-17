Число выздоровевших от коронавируса в России на 17 мая 2020 года составило 63 166 человек. За сутки из больниц были выписаны 4 940 пациентов в разных регионах страны, третья часть от этого количества выздоровела в Москве.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф общее количество случаев заражения в РФ превышает 272 тысячи человек.

В связи с распространение вируса некоторые регионы решили продлить режим самоизоляции, например в Москве. По мнению местных властей такие меры оправданы и необходимы.

Как ранее сайт kp.ru писал, что в Роспотребнадзоре назвали новый симптом коронавируса у детей. По данным специалистов, среди малышей болезнь протекает в основном в легкой форме. Среди симптомов отмечаются першение в горле, невысокая температура и потеря обоняния. К уже известным врачам проявлениям covid-19 теперь, в некоторых случаях, добавилась и диарея.

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