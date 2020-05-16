Доктор Комаровский: Перчатки нужны медработникам, их их не надо надевать всем подряд

В Москве и Московской области медицинские перчатки стали обязательными к ношению в магазинах, общественных местах и общественном транспорте. Целесообразность этой меры бурно обсуждается жителями. Известный врач-педиатр, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский в одном из видео на своем YouTube канале рассказал, что он думает по поводу обязательного массового ношения перчаток. Приводим выдержки из мнения доктора.

- Я, конечно, понимаю, что, когда закрыты косметические салоны, спрятать с помощью перчаток отсутствие косметического маникюра, - это очень серьезный плюс. Но в целом, для чего нужны перчатки, которые мы надеваем на руки?... Мы все уже знаем, что, если на руке находится вирус (в смысле, мы коснулись чьих-то слюней или соплей, которые находятся на поверхности, на дверной ручке, или на предмете, на который кто-то перед этим чихнул), и мы этой рукой прикоснемся к слизистой оболочке рта, носа или глаза, то таким образом возможно инфицирование. Это очевидно? Очевидно.

Если у нас на руку надета перчатка, и мы этой перчаткой взялись за что угодно, где есть сопли и слюни, инфицированные коронавирусом, то с таким же точно успехом мы этой рукой в перчатке можем прикоснуться ко рту, к носу, к слизистой оболочке глаза. И что это изменит?

Я обращаю внимание на то, что медицинские резиновые перчатки придуманы не для того, чтобы их использовали на всякий случай. У них есть совершенно конкретные показания. Они придуманы для того, чтобы защитить руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека от болезней, которые передаются с помощью крови! Когда руки в крови, то, естественно, он рискует собственной жизнью, для этого существуют перчатки.

Далее, когда человек стерилизует руки постоянно, постоянно обрабатывает их всякой химией. Вот я, когда я начинал работать врачом, то перчатки медицинские были страшный дефицит. У меня руки прожжены йодом и до сих пор у меня проблемы с датчиками, которые определяют отпечатки пальцев, после того, как в молодости чуть ли не каждый день приходилось йодом пальцы обрабатывать. И понятно, что тогда были придуманы резиновые перчатки... Смысл перчаток для рядового человека, который вышел в магазин, вообще не понятен!

Мыть руки, мыть руки, еще раз мыть руки! Но при чем тут перчатки!...

А понимаем ли мы, что, когда человек вернулся домой в перчатках, то (люди сплошь и рядом не умеют снимать перчатки), в процессе снятия перчатки он инфицируется?! Дальше. А что делать с перчаткой, которую вы сняли? Представляете, какое количество мусора, просто никому не нужного мусора мы добавляем в окружающую среду? Опять-таки, перчатки, если они стоят денег, то никто не будет одноразовые перчатки использовать как одноразовые.

Люди будут шастать в этих перчатках, хвататься за все, что угодно, потом эти перчатки мыть, стирать. Или просто – не мыть и не стирать, а надевать повторно. Они будут думать не о своем здоровье, а о том, чтобы к ним не прицепились проверяльщики. Поэтому ребята, давайте не впадать в маразм! Перчатки нужны медицинским работникам, но перчатки не надо надевать всем подряд!

Перчатки в эпоху коронавируса: кому и зачем они нужны? Доктор Комаровский.

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