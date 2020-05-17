"Уехала в Канаду не за результатом". Медведева назвала причину ухода от Этери Тутберидзе

20-летняя фигуристка Евгения Медведева сразу после сезона 2017/2018 годов, финалом которого стала Олимпиада в Пхенчхане, решила перейти от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Под началом русского наставника у Жени - гораздо больше успехов. Говоря же о причинах ухода к канадцу, Медведева призналась:

- Когда я решила все изменить, Орсер был единственным вариантом для меня. Почему? Мне так казалось тогда. Я ведь уезжала не за сумасшедшим результатом, не для того, чтобы победить всех в следующем сезоне и доказать, что я самая сильная. Я сделала и так очень много в фигурном катании и выиграла тоже очень много. Я просто хотела работать с тренером как с другом. Я знала, что мы с Брайаном поймем и, что самое главное, услышим друг друга, - сказала Медведева во время прямого эфира в Инстаграме Флорана Амодио.

При этом, Женя вспомнила, насколько тяжелым для нее выдался олимпийский сезон:

- Я сломала ногу перед началом сезона и везде выступала с травмой. Было очень сложно смотреть на других фигуристов, сидя на диване. Но я вынесла очень много хорошего из этой ситуации. Теперь у меня совершенно новая жизнь, я поняла, что у меня не было бы всего этого, если бы не та Олимпиада. После Игр у меня была еще одна травма – на этот раз спины. И тогда я решила все поменять, - отметила Женя.

Говоря же о том, каково ей работать с канадцем Брайаном Орсером, Медведева признается

- Я очень люблю прыжки, поэтому и выступаю в одиночном катании. Но в то же время, особенно с тех пор, как я начала тренироваться с Брайаном Орсером, я полюбила катание. Как вкладывать душу в свое катание. Возможно, это даже сложнее, чем прыжки, хоть я их тоже люблю. Мне нравится улучшать себя, особенно в психологическом плане, когда ты проходишь через тяжелые времена, - заявила фигуристка.

В прошлом сезоне, напомним, Евгения Медведева второй год подряд не смогла попасть в финал серии Гран-При и на главные старты сезона - чемпионаты мира и Европы. У Жени в декабре 2019 года выдалось неудачное выступление на чемпионате России в Красноярске. Из-за поломки конька ей пришлось сняться с произвольной программы и на этом для Медведевой был фактически завершен сезон.