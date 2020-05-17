Футболист "Локомотива" Фарфан описал доктору первые симптомы коронавируса

В субботу, 16 мая, стало известно, что футболист московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан - это первый игрок в Российской Премьер-Лиге, который заразился коронавирусом. Официально эту информацию подтвердили в столичном клубе, который идет в числе лидеров турнирной таблицы российского первенства.

Врач команды Никита Карлицкий рассказал о том, какими были первые симптомы, о которых поведал ему игрок:

- Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость. Появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии.

И футболист был отправлен на обследование после первых симптомов:

- Был поставлен диагноз вирусная пневмония и взят мазок. На тестирование ушло три дня. Сегодня оно показало положительный результат на Covid-19.

В интервью клубной пресс-службе доктор выразил уверенность, что игрок в скором времени сможет вернуться к тренировкам:

- Мы начали активное лечение. Надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки».

Отметим, что сам футболист в личном "Инстаграме" рассказал о своем самочувствии:

- Спасибо всем за сообщения и заботу! Слава богу, чувствую себя хорошо, я спокоен. Нахожусь дома на самоизоляции в целях предосторожности, но с удовольствием смотрю футбол. Знаю, что со мной все хорошо. Я по-прежнему сосредоточен на своих целях, на том, чтобы вернуться на поле. Скоро увидимся, - написал Фарфан.

Отметим, что в этом сезоне Джефферсон Фарфан сыграл 20 матчей в чемпионате России за "Локомотив". В них он забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. В среднем на поле он проводил по 75 минут за свою команду.