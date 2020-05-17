2020-05-17T10:16:34+03:00
Звезды

"Я вам не бабка!": оскорбленная жена Петросяна разразилась гневной отповедью

Татьяна Брухунова сравнила себя с Жаклин Кеннеди и Грейс Келли
Дмитрий БУРДАНОВ
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Татьяна Брухунова остро переживает любые нападки в соцсетях.Татьяна Брухунова остро переживает любые нападки в соцсетях.Фото: Мария РЕМИЗОВА
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Молодая жена юмориста Евгения Петросяна, с которой у него 44-летняя разница в возрасте (артисту в этом году исполнится 75, а его пятой супруге - 31), на карантине немало времени уделяет двум любимым хобби - кулинарии и моде. В обоих случаях Татьяна не только подкована в теории, но и совершенствует свои навыки на практике, регулярно балуя поклонников рецептами домашних шедевров и идеями ярких образов.

Образы Брухуновой на изоляции отличаются особенной оригинальностью: она то позирует в платье-халате с оторочкой перьями и маленькой шляпке-таблетке, то наряжается в ретро-стиле: лодочки, плащ, очки и платочек. Именно эта деталь - цветная шелковая косыночка - и стала причиной раздора в соцсетях молодой жены Петросяна.

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"Новые русские бабки в городе!", - тут же отреагировали диванные критики, до глубины души задев Брухунову. Ведь, как призналась Татьяна, ее идеал - Грейс Келли, и быть похожей на эту кинозвезду - лучший комплимент.

- Ее времена прошли, но стиль Грейс - вне времени, - пыталась объяснить жена юмориста своим хейтерам. - Господа "карантинные критики", не позорьте себя и загляните в Vogue.

А тем, кто так и не последовал этому совету, Татьяна наглядно продемонстрировала, как носили косынку "выдающиеся дивы своего времени": Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн.

- Умницы, что далеки от стиля и трендов! Унижая меня и называя "бабкой" , вы показываете все свое невежество и неосведомленность, - отчитала сетевых хамов Татьяна Брухунова, опубликовав сразу несколько кадров знаменитостей в косынках. - Таких фотографий сотни, а может, тысячи. Смотрите и наслаждайтесь эстетикой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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