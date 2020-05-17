"Я вам не бабка!": оскорбленная жена Петросяна разразилась гневной отповедью

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна, с которой у него 44-летняя разница в возрасте (артисту в этом году исполнится 75, а его пятой супруге - 31), на карантине немало времени уделяет двум любимым хобби - кулинарии и моде. В обоих случаях Татьяна не только подкована в теории, но и совершенствует свои навыки на практике, регулярно балуя поклонников рецептами домашних шедевров и идеями ярких образов.

Образы Брухуновой на изоляции отличаются особенной оригинальностью: она то позирует в платье-халате с оторочкой перьями и маленькой шляпке-таблетке, то наряжается в ретро-стиле: лодочки, плащ, очки и платочек. Именно эта деталь - цветная шелковая косыночка - и стала причиной раздора в соцсетях молодой жены Петросяна.

bruhunova Что выберете для себя: ум или красоту?

"Новые русские бабки в городе!", - тут же отреагировали диванные критики, до глубины души задев Брухунову. Ведь, как призналась Татьяна, ее идеал - Грейс Келли, и быть похожей на эту кинозвезду - лучший комплимент.

- Ее времена прошли, но стиль Грейс - вне времени, - пыталась объяснить жена юмориста своим хейтерам. - Господа "карантинные критики", не позорьте себя и загляните в Vogue.

А тем, кто так и не последовал этому совету, Татьяна наглядно продемонстрировала, как носили косынку "выдающиеся дивы своего времени": Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн.

- Умницы, что далеки от стиля и трендов! Унижая меня и называя "бабкой" , вы показываете все свое невежество и неосведомленность, - отчитала сетевых хамов Татьяна Брухунова, опубликовав сразу несколько кадров знаменитостей в косынках. - Таких фотографий сотни, а может, тысячи. Смотрите и наслаждайтесь эстетикой!