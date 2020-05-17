«Без фотошопа и грима»: В сеть попали фото Аллегровой без парика

Поклонники привыкли видеть певицу Ирину Аллегрову в неизменном имидже: светлые локоны, яркий макияж.

Приятель артистки певец Александр Богданович поделился на своем сайте редким фото Ирины Аллегровой без парика и макияжа. На снимке Ирина позирует фотографу с Богдановичем и со своей приятельницей.

По словам Богдановича, фото сделано в Майами, где у артистки раньше была квартира в престижном районе.

Однако несколько лет назад Аллегрова избавилась от заграничной недвижимости.

Поклонники 68-летней певицы, увидев ее без фотошопа и парика сошлись во мнении, что артистка выглядит очень достойно для своих лет.

Похвалил Ирину и косметолог, которому мы показали ее фото без макияжа.

Марта ОрловаФото: Личный архив

- Кожа подтянута, типаж лица европейский, а значит, со старением Ирине бороться проще, чем ее коллегам, — сказала в беседе с kp.ru врач-косметолог Марта Орлова. - Аллегрова, безусловно, прибегает к омолаживающим процедурам, но делает это разумно. Да, без яркого макияжа Ирина, как и многие дамы, выглядит проще и по-домашнему. Но все равно ее образ милый и свежий. Певица никогда не молодится, не скрывает цифры в паспорте, но благодаря грамотному уходу выглядит намного моложе своего возраста. Стоит отметить, что на протяжении многих лет мы видим Ирину примерно в одном и том же весе, что тоже благотворно сказывается на ее внешности, - считает косметолог Марта Орлова.