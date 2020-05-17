Юнна Мориц: «Страна моя, не откликайся на "цып-цып!.." Пускай кудахчут от восторга, словно куры, обкомовские курвы диктатуры...»

- ...Юнна Петровна, вы удивительным образом – стихами – откликаетесь на самые болевые точки нашей современной жизни. Умеете же в нескольких строках сказать то, на что у политологов уходят сотни тысяч слов! А то и – одним словом. Вот сейчас из ума не выходит ваше выражение «курвы диктатуры» из нового стихотворения. Как хлестко!

- Эти стихи написаны по поводу того, что сейчас - «цып-цып-цып» – Россию заманивают в антикитайский блок, намекая на то, что за это будут какие-то послабления.

Между прочим, удавку вокруг России более всего приветствуют как раз те страны, которые были когда-то республиками (СССР. - А.Г.), и именно в их руководстве сидели и сидят «обкомовские курвы диктатуры», которые кончали наши высшие учебные заведения, Академию общественных наук (при ЦК КПСС. - А.Г.) и прочие замечательные вузы - оттуда как раз звезды «либераскиной культуры».

Как раз вот сейчас будут заманивать Россию в антикитайский блок и - «цып-цып» - будут говорить: дадим это, дадим то. И поддаваться на эти «заманухи» ни в коем случае нельзя. Я понимаю, какой кошмар будет грозить России, если она войдет в антикитайский блок.

Я это говорю тебе, Саша, чтобы ты знал, откуда корень стиха.

- А мы в эти ловушки уже неоднократно попадались.

- У нас было несколько «цып-цыпов». В 1990-е годы – «цып-цып-цып» - на Запад, «цып-цып-цып» – Беловежская пуща: «Расколем страну, поставим подписи, печати – и привет!»

«Цып-цып-цып» - русофобские средства массовой информации в самой России, которые под видом свободы слова - «цып-цып-цып»- Россию проклинают, Россию мажут грязью.

«Цып-цып-цып»» -?готовность сотрудничать с правозащитниками, которые защищают права русофобского нацизма, права русофобских террористов, которые проходят под видом философов, художников, историков, политологов, артистов – и далее везде.

- Сейчас мы не являемся для Запада «страной, вполне съедобной»?

- Нет, сейчас мы для Запада - страна не съедобная. Но в момент, когда мы затащимся на очередное «цып-цып», мы превратимся в еду для Запада.

- А эти «обкомовские курвы диктатуры», кто они?

- Саша, ну, я же уже сказала! Добавлю, пожалуй, - «обкомовские курвы диктатуры» – это также и те люди, которые изначально были «порванцами» партбилетов, - с воплями, что мы должны быстро-быстро-быстро все отдать, лишь бы нас обнимал Запад и любил Запад.

И они же потом участвовали в этой бандитской приватизации, которая распределяла все для своих, и они открытым текстом говорили, что это был их единственный путь к капитализму.

Такой путь к капитализму «обкомовских курв диктату». А ведут они себя, как куры: «цып-цып» - и они бегут.

- Очень надеюсь, что таких курв-кур у нас становится меньше.

- У нас уже против них есть иммунитет – моральный иммунитет, информационный иммунитет. И есть человеческий иммунитет против этого.

- А заметили, что они сначала убежали туда, помахивая крыльями, а потом, когда начался коронавирус, бросились обратно сюда, к нам.

- Ну, конечно. У нас же медицина была прекрасная, пока ее не оптимизировали негодяи.

Это же была не оптимизация, это было вредительство чистой воды, с выгодой в карман этим цыпочкам.

Сейчас почитаю тебе. Только тебе, и больше никому на этом свете.

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(Юнна Мориц читает стихи)

Юнна Мориц: «Страна моя, не откликайся на "цып-цып!.." Пускай кудахчут от восторга, словно куры, обкомовские курвы диктатуры...» 00:00 00:00

* * *

Как только запад позовёт "цып-цып",

Ему навстречу мчатся, словно куры,

Обкомовские курвы диктатуры,

Бесстыжей властью развращённый тип.

"Цып-цып!" - и скрутят голову стране,

"Цып-цып!" - для этого её употребили,

Страну, для запада съедобную вполне -

В кипящем супе шокотерапии!

Страна моя, не откликайся на "цып-цып!.."

Пускай кудахчут от восторга, словно куры,

Обкомовские курвы диктатуры

И звёзды либерашкиной культуры,

Где куры с курвами - цип-ципа! - генотип.

Я на "цып-цып!" не откликаюсь никогда!

Мой генотип - не из курятника, в котором

Страна моя -"цып-цып!" для запада - еда,

А куры с курвами - печать под договором.

Юнна Мориц

- В точку! Спасибо, Юнна Петровна!

- Я напомню еще одни мои стихи: «Нам ни Европой быть не надо, ни Китаем, Россией надо быть и более никем…»

Я не тот человек, который хочет, чтобы Россия сошлась с Китаем, срослась с ним. Я за то, чтобы Россия была отдельной планетой, со своей орбитой, и чтобы к этой орбите все притягивались.