Юнна Мориц: Страна моя, не откликайся на "цып-цып!.." Пускай кудахчут от восторга, словно куры, обкомовские курвы диктатуры...
- ...Юнна Петровна, вы удивительным образом – стихами – откликаетесь на самые болевые точки нашей современной жизни. Умеете же в нескольких строках сказать то, на что у политологов уходят сотни тысяч слов! А то и – одним словом. Вот сейчас из ума не выходит ваше выражение «курвы диктатуры» из нового стихотворения. Как хлестко!
- Эти стихи написаны по поводу того, что сейчас - «цып-цып-цып» – Россию заманивают в антикитайский блок, намекая на то, что за это будут какие-то послабления.
Между прочим, удавку вокруг России более всего приветствуют как раз те страны, которые были когда-то республиками (СССР. - А.Г.), и именно в их руководстве сидели и сидят «обкомовские курвы диктатуры», которые кончали наши высшие учебные заведения, Академию общественных наук (при ЦК КПСС. - А.Г.) и прочие замечательные вузы - оттуда как раз звезды «либераскиной культуры».
Как раз вот сейчас будут заманивать Россию в антикитайский блок и - «цып-цып» - будут говорить: дадим это, дадим то. И поддаваться на эти «заманухи» ни в коем случае нельзя. Я понимаю, какой кошмар будет грозить России, если она войдет в антикитайский блок.
Я это говорю тебе, Саша, чтобы ты знал, откуда корень стиха.
- А мы в эти ловушки уже неоднократно попадались.
- У нас было несколько «цып-цыпов». В 1990-е годы – «цып-цып-цып» - на Запад, «цып-цып-цып» – Беловежская пуща: «Расколем страну, поставим подписи, печати – и привет!»
«Цып-цып-цып» - русофобские средства массовой информации в самой России, которые под видом свободы слова - «цып-цып-цып»- Россию проклинают, Россию мажут грязью.
«Цып-цып-цып»» -?готовность сотрудничать с правозащитниками, которые защищают права русофобского нацизма, права русофобских террористов, которые проходят под видом философов, художников, историков, политологов, артистов – и далее везде.
- Сейчас мы не являемся для Запада «страной, вполне съедобной»?
- Нет, сейчас мы для Запада - страна не съедобная. Но в момент, когда мы затащимся на очередное «цып-цып», мы превратимся в еду для Запада.
- А эти «обкомовские курвы диктатуры», кто они?
- Саша, ну, я же уже сказала! Добавлю, пожалуй, - «обкомовские курвы диктатуры» – это также и те люди, которые изначально были «порванцами» партбилетов, - с воплями, что мы должны быстро-быстро-быстро все отдать, лишь бы нас обнимал Запад и любил Запад.
И они же потом участвовали в этой бандитской приватизации, которая распределяла все для своих, и они открытым текстом говорили, что это был их единственный путь к капитализму.
Такой путь к капитализму «обкомовских курв диктату». А ведут они себя, как куры: «цып-цып» - и они бегут.
- Очень надеюсь, что таких курв-кур у нас становится меньше.
- У нас уже против них есть иммунитет – моральный иммунитет, информационный иммунитет. И есть человеческий иммунитет против этого.
- А заметили, что они сначала убежали туда, помахивая крыльями, а потом, когда начался коронавирус, бросились обратно сюда, к нам.
- Ну, конечно. У нас же медицина была прекрасная, пока ее не оптимизировали негодяи.
Это же была не оптимизация, это было вредительство чистой воды, с выгодой в карман этим цыпочкам.
Сейчас почитаю тебе. Только тебе, и больше никому на этом свете.
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(Юнна Мориц читает стихи)
Юнна Мориц: «Страна моя, не откликайся на "цып-цып!.." Пускай кудахчут от восторга, словно куры, обкомовские курвы диктатуры...»
* * *
Как только запад позовёт "цып-цып",
Ему навстречу мчатся, словно куры,
Обкомовские курвы диктатуры,
Бесстыжей властью развращённый тип.
"Цып-цып!" - и скрутят голову стране,
"Цып-цып!" - для этого её употребили,
Страну, для запада съедобную вполне -
В кипящем супе шокотерапии!
Страна моя, не откликайся на "цып-цып!.."
Пускай кудахчут от восторга, словно куры,
Обкомовские курвы диктатуры
И звёзды либерашкиной культуры,
Где куры с курвами - цип-ципа! - генотип.
Я на "цып-цып!" не откликаюсь никогда!
Мой генотип - не из курятника, в котором
Страна моя -"цып-цып!" для запада - еда,
А куры с курвами - печать под договором.
Юнна Мориц
- В точку! Спасибо, Юнна Петровна!
- Я напомню еще одни мои стихи: «Нам ни Европой быть не надо, ни Китаем, Россией надо быть и более никем…»
Я не тот человек, который хочет, чтобы Россия сошлась с Китаем, срослась с ним. Я за то, чтобы Россия была отдельной планетой, со своей орбитой, и чтобы к этой орбите все притягивались.
ИСТОЧНИК KP.RU