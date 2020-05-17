Ксюшина цель - снова научиться обнимать маму

Как в детском анекдоте, однажды Ксюша «забыла, как дышать» и чуть не умерла – только благодаря врачам вспомнила. Только в жизни это было совсем не смешно. Представьте себе здоровую, очаровательную девчонку, которая бегает, мурлычется к маме, хохочет… А потом вдруг сообщает, что не чувствует руку. Не успевают родители дойти до больницы, вслед за рукой отнимаются ноги, шея.

- Мы словно в фильм ужасов попали! – вспоминает мама. - За три дня ребенка парализовало полностью и потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи объяснили, что это происходит потому, что иммунная система внезапно атаковала собственные клетки и болезнь постепенно поражает все больше и больше периферических нервов. Называется этот кошмар «синдром Гийена-Барре» и причины его неизвестны. Просто так сложилось.

Услышав такое про своего ребенка, наверное, можно и рехнуться. Единственное, чем доктора хоть как-то успокоили родителей, что 95% заболевших после острой стадии синдрома полностью выздоравливают без последствий для нервной системы. Главное только пережить эту самую острую стадию. Подождать, когда подействует иммунотерапия и потом, с помощью грамотной реабилитация, заставить тело вспомнить, как ему двигаться.

К счастью, все так и сложилось! Болезнь исчезла так же резко, как и появилась, как грозовая туча, как морок… Осталось испуганное детское тело на дрожащих, слабых ногах, разучившееся даже крепко обнимать маму и едва вспомнившее, как дышать.

- Срочно нужна реабилитация! – твердят врачи. – Нельзя терять ни минуты! Если все делать вовремя, осложнений не будет и Ксюша забудет эти дни, как страшный сон.

- Реабилитация слишком дорогая и не входит в бюджетное лечение, – разводят руками в Минздраве. – Ничем помочь не можем.

Болезнь полностью парализовала девочку всего за три дня, но пока еще все можно полностью восстановить, если найдутся средства на реабилитациюФото: из семейного архива

А тут еще и карантин, закрывший большинство реабилитационных центров… Ксюшина мама в растерянности:

- Мы сами работаем изо всех сил, очень стараемся. Сейчас Ксюша уже умеет сидеть и стоять, в работу начала включаться правая ручка… Но в домашних условиях многое сделать просто нереально. Необходима помощь специалистов, правильные тренажеры... Врачи предупреждают, что без грамотно выстроенной программы реабилитации будут осложнения. У Ксюши уже развивается сколиоз и перекос таза, а это потянет за собой проблемы и с внутренними органами. Но осложнений еще ока можно избежать, если мы сможем оплатить срочный курс реабилитации.

Центр «Три сестры» готов принять девочку прямо сейчас. Курс лечения там стоит 396 900 рублей. Это цена за то, чтобы ребенок полностью вернулся в норму. Пожалуйста, помогите девочке!

(499) 250-02-44 Татьяна и Вера, координаторы

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