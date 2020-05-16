Ученые прогнозируют вторую волну коронавируса осенью, а зимой третью

Ученые из института Роберта Коха выпустили исследование в котором прогнозируют вторую волну пандемии — осенью. И потом третью. Зимой.

Насколько можно доверять этому прогнозу? Можем ли мы с оглядкой на ежегодное поведение, скажем, гриппа и других вирусных инфекций, подтвердить, что так и будет? С этими вопросами мы обратились к кандидату медицинских наук Николаю Крючкову, иммунологу, эксперту по общественному здоровью и международному здравоохранению.

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

- Говорить о том, будут ли у пандемии коронавируса вторая и третья волна, можно будет тогда, когда мы справимся с первой, - поясняет эксперт. - Институт Коха – это немецкий институт – и выступления ученых этого института касаются, в первую очередь, Германии. Про Германию можно сказать, что эпидемия COVID-19 в этой стране взята под контроль, там ежедневный прирост числа новых инфицированных SARS-CoV-2 составляет меньше 1%, и медицинские учреждения справляются с этой нагрузкой. Если принять гипотезу, что в течение лета, как и для многих других респираторных вирусов, будет ослабление инфекционности нового коронавируса, то, когда осенью средняя температура воздуха снова понизится, а достаточного коллективного иммунитета еще не появится, может «накрыть» вторая волна.

Про третью волну сказать что-либо сейчас нельзя. Вероятно, в Германии ученые могут говорить об ожидании третьей волны, поскольку понимают, что со второй смогут быстро справиться, в течение месяца – полутора. Пока эти предположения основаны на некоторых серьезных допущениях, и прежде всего на том, что в течение лета, в теплый сезон, вирус будет распространяться хуже из-за некоторых своих особенностей. Но это только допущение. Поэтому летом ослаблять борьбу с COVID-19 никоим образом не стоит, особенно учитывая тот фактор, что эффективная, прошедшая клинические испытания вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 появится не раньше марта – апреля 2021 года. Соответственно до этого времени действительно есть вероятность того, что мы пройдем еще через две большие волны эпидемии или через одну большую волну.

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