Геннадий Онищенко о ситуации с коронавирусом: Если снимем маски и начнем целоваться в троллейбусах - рискуем вернуть все обратно

- Геннадий Григорьевич, идет информация, что прирост новых случаев заболевания COVID-19 в России незначительный. Что, процесс приостановлен?

- Слово «приостановлен» - не медицинский термин. Если такие заявления делают структуры, которые относятся государством к числу профессиональных, то это безграмотные заявления. Другое дело, что интенсивность эпидемического процесса, действительно, снизилась. Значит, эпидпроцесс вполне, может быть, начинает угасать.

- По какой причине? Вирус устал «косить» население?

- Причин много. Прежде всего - какими бы мы, россияне, ни были недисциплинированными, все-таки определенная наша заслуга в этом есть. Приостановка общения, закрытие учреждений, где собирается много людей, институтов общественного питания, уровень использования средств индивидуальной защиты сыграли свою роль. С одной стороны, мы как бы растягиваем «удовольствие» общения с вирусом, замедляем процесс создания популяционного иммунитета. С другой стороны, нам удается надежнее защитить основную группу риска, наиболее уязвимых для инфекции возрастных людей.

- Так можно тянуть до бесконечности. А уже лето подступает, на волю хочется…

Геннадий Онищенко: «Да, эпидпроцесс, связанный с COVID-19 в России, начинает угасать. Но это не повод нам себя убаюкивать. Может произойти его реинкарнация!» 00:00 00:00

- Вот лето нам и поможет! Для острых респираторных заболеваний, а данная коронавирусная инфекция именно к ним относится, характерно то, что они не любят солнца. Светило наше играет тотальную положительную роль, летом быстрее убивается вирус во внешней среде, он ослабевает, а значит, большее количество людей перенесет это заболевание в легкой или даже бессимптомной форме.

- Вот как-то полегче на душе становится…

- Конечно же, я вовсе не хочу всех убаюкать, я просто хочу вдохнуть оптимизм. И призвать еще потерпеть – а там и природа станет помогать. Не зря мы с вами вот уже третий месяц живем в непривычных для нас условиях. Но если мы сейчас сорвемся и отбросим все правила, то можем ввергнуть себя в пучину реинкарнации, то есть выхода этой инфекции вновь на передний план нашей жизни, чего не хотелось бы.

Поэтому на фоне оптимистических заявлений я бы все-таки еще раз призвал не ослаблять, а, может быть, даже усилить наши старания в том, чтобы побыстрее избавиться от этой напасти.

- Все-таки, как долго будет угасать этот вирус?

- Все зависит от нас. Если мы все сейчас стопроцентно, безоговорочно, самым тщательным образом будем исполнять все требования безопасного поведения, все закончится достаточно скоро. А если бросим все, снимем маски, пойдем в бары, начнем обниматься и целоваться в троллейбусах, толпиться в метро, то мы рискуем вернуть все обратно.

- И тогда начнем все с нуля и экономика окончательно загнется?

- Ну, термин «загнуться» ближе клиентам пенитенциарной системы, не станем им пользоваться. Но по сути – так и есть: загоним экономику в глубокий кризис. Нам жизненно необходимо вернуть ее к нормальному ритму работы, иначе можем серьезно подорвать устои нашего государства.

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