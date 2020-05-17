Запас продуктов, дача и собака — неожиданные покупки на карантине

Сервис путешествий Туту.ру опросил своих пользователей, какие спонтанные — не запланированные ранее - покупки они совершили во время самоизоляции.

Список возглавил, понятное дело, запас продуктов и лекарств. В таких «неожиданных» приобретениях признались 27% опрошенных.

Еще 12% к удивлению для них самих потянуло на творчество. Они закупили принадлежности для всяких домашних хобби типа рисования. Далее в рейтинге спонтанностей следуют вполне практичные вещи: мебель и техника для домашнего офиса и очистители и увлажнители воздуха. А завершают топ неожиданных покупок дача (приобретенная или снятая в аренду) и собака.

По правде говоря, удивления этот рейтинг совсем не вызывает. Кому-то взаперти от остального мира стало не хватать возможностей для самореализации. Кому-то комфорта и свежего воздуха. А кому-то друга, который даст возможность почувствовать себя нужным в нынешнее непростое время, когда распались многие привычные связи. Кстати, реально знаю и несколько вполне нормальных семей, которые давно мечтали о даче и собаке, но именно на самоизоляции решились наконец на то и на другое. Есть и от напастей какая-то польза.

Соцопрос

Что незапланированного вы купили во время карантина?

(Можно было дать несколько вариантов ответов)

27% - запас медикаментов, продуктов на черный день

12% - наборы для хобби

9% - мебель и технику для домашнего офиса

8% - очистители и увлажнители воздуха

7% - купили или арендовали дачу

6% - завели собаку

63% - ничего для себя неожиданного не приобрели

(Данные исследования портала tutu.ru. Опрошено 2000 пользователей сервиса и посетителей групп в соцсетях).