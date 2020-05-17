Крашенинников не подтвердил 24 июня как дату голосования по поправкам к Конституции

- Павел Владимирович, появилась информация, что голосование по поправкам в Конституцию может быть назначено на 24 июня. У вас есть какие-то сведения или предчувствия по поводу возможной даты?

- У меня есть предчувствие, что надо вылезать из этого коронавируса. Понятно, что это - такая вещь, которая не связана с нашими желаниями. И все же, хотелось бы надеяться, что эпидемия идёт на убыль.

Я не знаю, может быть, кто-то в чем-то больше осведомлен, чем я... Но, дай Бог, чтобы мы к этому времени (к 24 июня. - А.Г.) все испытания пандемией прошли, смогли выйти из самоизоляции и проголосовать.

- ЦИК заявляет, что у них все готово для проведения голосования. Вы же - я имею ввиду Рабочую группу по подготовке поправок - еще в апреле говорили о завершении обсуждений.

- Да, рабочая группа к тому времени уже полностью подготовила текст предлагаемых корректировок. Он, как известно, был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации.

Более того, парламенты всех субъектов тоже вынесли свой вердикт, как положено по закону. То есть, по положению, «за» должны проголосовать не менее двух третей депутатов, а текст поправок поддержали все 100% народных избранников.

И текст готов, и необходимые процедуры были соблюдены уже к 22 апреля, первоначальной дате всенародного волеизъявления. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока осторожный оптимизм есть, но подчеркну – осторожный. Конечно, хотелось бы, чтобы мы все освободились от этой пандемии, потому что всем уже надоело, конечно, сидеть дома.

- Жириновский предлагал вообще обойтись без голосования. Он говорил: президент всё подписал, зачем лишние процедуры?

- Я считаю, то, что Владимир Вольфович предложил, эмоционально можно понять. Но, с точки зрения правовой, процедурной, с точки зрения того, что сам президент говорил, - это было бы неправильно.

Очевидно, что все должно быть пройдено по утвержденной законом процедуре. Последнее слово - за гражданами, они вправе через общероссийское голосование свою волю выразить – «за» или «против» этих поправок. Если «за» - значит, документ вступит в силу. Я надеюсь, что все-таки будет положительный результат.

- Дума приняла закон по поводу дистанционного голосования. Там даже можно по почте послать свой голос. Эта форма волеизъявления может пригодиться для процедуры принятия народом поправок к Конституции?

- Нет, разрешение на дистанционное голосование привязано к выборам. А в случае с поправками в Конституцию речь идет об особой форме выяснения общественного мнения.

- А где эти поправки можно прочитать?

- Они доступны на сайтах Думы, Совета Федерации.

- А где находится оригинал?

- Вы имеете в виду экземпляр, где подписи все стоят? В Администрации президента. Закон – это, извините, не какая-то дарственная. Документ никакой не секретный, предназначен для всех. Более того, нам нужно его больше пропагандировать, рассказывать, что в нем написано, показывать текст, объяснять его...