«Короткая юбка и шуба в пол»: Светлана Светличная объяснила, почему ее называют «иконой стиля»

Для своего возраста Светлана Светличная выглядит действительно хорошо. Когда она появляется на публике, то всегда привлекает к себе внимание. Короткая юбка, туфли на каблуке и обязательно шляпа – это ее стиль, который, по мнению актрисы, дал основание называть ее «иконой».

- Я люблю, когда мне делают подарки, но гораздо больше люблю дарить сама, - рассказала «КП» Светличная. - У меня было 4 шубу. Несколько лет назад купила в Турции новую норковую шубу. А куда девать те, что в шкафу висят? Ждать, когда их съест моль? И я три шубы подарила, пусть другие женщины их носят и радуются.

Я всегда покупаю шубы в пол. Потому что на женщине юбка должна быть короткой, а шуба длинной. Неслучайно же меня называют «иконой стиля».

Шляпы снова вошли в моду. В свое время у меня было около полусотни шляп, мужские и женские. А сейчас, наверное, всего с десяток. Остальные все раздарила. Кстати, шляпы идут всем, просто надо найти свою. Если что-то в готовой шляпе не так, возьмите ножницы и сварганьте под себя.

После съемок в фильме «Стряпуха» Светлана Светличная подружилась с актрисой Инной Чуриковой.

- Я придумала Инне короткую стрижку, затащила ее в парикмахерскую и объяснила мастеру, как нужно ее постричь, - говорит Светличная. - Инне, кстати, короткая стрижка понравилась, она ей очень шла. А потом мы с Володей (актер Владимир Ивашов – Ред.) подарили Инне красную мужскую рубаху. Я придумала этот образ для Чуриковой: красная рубаха и короткая стрижка. Мне нравится создавать образы, я это умею почти как Вячеслав Зайцев. У меня был бы больший успех, если бы я работала художником по костюму.

Актриса говорит, что несмотря на то, что иногда у нее болят колени, она носит туфли на каблуке:

- У меня есть пара любимых удобных туфель. Их надеваю, когда выхожу на сцену. И очень люблю танцевать. Я испанский танец танцевала, и в Африке танцевала, и даже в Кремлевском дворце… Люди, глядя на меня, всегда говорили: Светлана, как же вы красиво танцуете!