Ожирение, депрессия и панические атаки: врачи рассказали, чем чревата малоподвижность в самоизоляции

Уборкой тоже можно навредить!

Пока мы находимся в режиме самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом, не заработаем ли мы себе других «болячек»? «КП» расспросила об этом врачей разных специальностей:

- Пребывание в условиях карантина сильно меняет наш образ жизни, и эти изменения могут в дальнейшем неблагоприятно отозваться на состоянии здоровья, - считает Екатерина Кудина, к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. - Во-первых, это значительное сокращение двигательной активности. Люди, привыкшие к активному образу жизни, вдруг оказались в условиях полного физического бездействия. И даже не очень активные жители мегаполиса, все физические нагрузки которых заключаются в пути на работу и обратно, лишаются и этой малости. Возникает значимая гиподинамия, которая давно признана медиками одним из важнейших факторов риска многих заболеваний(например, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата).

С другой стороны, женщины, у которых раньше не было времени на ведение домашнего хозяйства в полном объеме могут активно взяться за генеральную уборку. Эта работа, достаточно утомительная, создает только иллюзию полезного для здоровья движения, так как является статической нагрузкой, нередко в неудобных, вредных для позвоночника и суставов позах. Кроме того, она часто связана с химическими веществами (чистящими и моющими средствами), контакт с которыми также неблагоприятен для организма. Нахождение на карантине резко изменяет привычный распорядок жизни. Отсутствие необходимости рано вставать приводит к тому, что люди слишком долго засиживаются за компьютером или просмотром телевизионных передач, что приводит и к перенапряжению зрения, и к сбою привычных биоритмов организма. Также значительно изменяется стиль питания. Давно известно, что мы привыкли «заедать» стресс и скуку (а это неизбежные спутники карантина).

И «заедаем» их в основном мучными и сладкими продуктами. Кроме того, ограничения на частое посещение продуктовых магазинов приводят к тому, что люди чаще отдают предпочтение полуфабрикатам и консервам, исключая из рациона свежие овощи и фрукты. Таким образом, за время вынужденного пребывания дома можно набрать несколько лишних килограммов, избавиться от которых потом будет непросто. А лишний вес – это проблемы и с артериальным давлением, и с суставами, и риск развития диабета. Еще одна проблема, связанная с карантином – это повышенная тревожность. Разумеется, все мы переживаем сложившуюся ситуацию, волнуемся за здоровье близких и финансовое благосостояние. Но постоянный, «нон-стоп» просмотр новостных программ, поиск в интернете информации (далеко не всегда достоверной) о пандемии и ее последствиях, может привести к особенно тревожному настрою психики, а, в дальнейшем к депрессии или паническим атакам.

Согласен с коллегой и Владимир Ларин, к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова:

- Конечно, нахождение в стеснённых условиях, связанной с изоляцией, способно стать пусковым механизмом для развития новых заболеваний и усугубить уже имеющиеся. - Помимо малоподвижного образа жизни, с чем можно бороться и довольно успешно, даже в домашних условиях, включаются такие факторы, как чрезмерное употребление соли, «заедание» стрессов, нарушение режима.

Отсутствие регулярных прогулок на свежем воздухе негативно влияет на минеральный обменФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отсутствие регулярных прогулок на свежем воздухе негативно влияет на минеральный обмен. Не секрет, что от солнечных лучей зависит выработка витамина D в организме человека.

Недостаток физической активности может способствовать развитию ожирения. Ежедневные физические упражнения, занятия гимнастикой, упражнения с эспандерами, гантелями и другими снарядами помогут сохранить форму. Но стоит помнить о том, что количество потребляемой энергии должно быть эквивалентно расходуемой. То есть есть нужно умеренно. С другой стороны, если слишком сильно урезать порции, это может послужить причиной развития депрессивных состояний, слабости, снижения повседневной активности. Поэтому нужно все-таки соблюсти баланс.

Мойте руки, проветривайте жилье и не забывайте пить таблетки!

На что нужно обратить особое внимание, чтобы не получить во время самоизоляции обострение хронических проблем или развития новых острых форм заболеваний.

Отвечает врач-терапевт, гастроэнтеролог Елена Вартанян,к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова:

- Для поддержания иммунитета полноценно питайтесь, причем здоровой пищей, откажитесь от курения и употребления алкоголя, бережно относитесь к своей психике. Очень помогает иммунитету здоровый сон (не менее восьми часов в сутки)!

Чтобы избежать обострения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний не забывайте регулярно принимать лекарства, назначенные вам врачом, контролируйте артериальное давление. Уменьшите потребление соли и насыщенных жиров (колбасные изделия, сало и т.п. – прим. Ред.).

Чтобы защитить себя от острых респираторных инфекций, в том числе COVID-19,чаще мойте руки с мылом в течение как минимум 20 секунд, а если мыло недоступно - обрабатывать их дезинфицирующим гелем со спиртом.

В публичных местах пользуйтесь одноразовыми масками, чтобы защитить себя и окружающих от заражения. Напоминаю, что их нужно менять каждые 2-3 часа и сразу выкидывать.

Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку. Очищайте и дезинфицируйте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, экран смартфона, пульты, выключатели и дверные ручки), используя салфетки и гели на основе спирта.

Обрабатывать продукты, которые приносите из магазина. Овощи и фрукты нужно мыть, а товары в упаковках мыть водой с мылом, либо протирать антибактериальными салфетками.

При появлении первых признаков болезни: повышенная температура тела, головная боль, боль в горле, кашель, насморк, боль в мышцах – следует изолировать больного человека в отдельной комнате и вызвать врача на дом. Соблюдение этих правил повышает ваши шансы избежать острых форм заболевания.

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