Как выглядят дети Евгения Цыганова от брошенной жены Ирины Леоновой

Евгений Цыганов несколько лет счастлив с актрисой Юлией Снигирь. Пара воспитывает сына Федора. При этом от бывшей возлюбленной Ирины Леоновой у артиста подрастают семеро детей - три дочки и четыре сына. Евгений свою личную жизнь никогда не комментирует. Да и фотографиями наследников не делился. Однако в последнее время счастливый отец стал публиковать снимки отпрысков.

Евгений Цыганов - один из самых загадочных актеров российского кино. Доподлинно не известно, женат ли он на своей нынешней избраннице Юлии Снигирь. Когда Федор Бондарчук в эфире программы "Кино в деталях" заметил у Евгения обручальное кольцо на руке, то спросил своего гостя: "У тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя?". Однако вопрос артист проигнорировал.

tsyganovpictures Евгений Цыганов с детьми от Ирины Леоновой

Как бы то ни было, но сейчас в жизни Цыганова, как и у многих актеров, непростые времена. Из-за пандемии коронавируса заморожены многие творческие проекты. Вот уже больше месяца Евгений находится дома и соблюдает самоизоляцию.

tsyganovpictures Сын Евгения Цыганова и Юлии Снигирь

Цыганов признавался, что переживает из-за этого. "Я привык каждый день что-то делать, куда-то идти. А тут я почувствовал себя школьником после выпуска, который не может выбрать, в какой институт ему поступать", - делился тревогами артист во время разговора с Чулпан Хаматовой.

tsyganovpictures Дочка Вера

Впрочем, многодетный отец старается не унывать. Он проводит максимум времени с наследниками. "Сейчас я занимаюсь педагогической деятельностью со своими детьми, учу их игре на гитаре. Они же дома, и их надо чем-то занять. Есть прогрессы, не у каждого, но есть", - говорил Евгений.

А на днях он показал, как играет со старшими наследниками в настольную игру. В кадре можно увидеть его пятерых детей от Ирины Леоновой. Цыганов ее бросил и ушел к Снигирь, когда Ирина была беременна их седьмым ребенком, дочкой Верой. Девочка появился на свет в 2015 году. Также от Леоновой у него дочери Полина и София, а также сыновья: Никита, Андрей, Александр, Георгий. Старшему ребенку Цыганова в этом году исполнится только 15 лет.