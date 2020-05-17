2020-05-17T21:16:21+03:00
Звезды

"Самый дорогой палец в истории": Никас Сафронов получил 320 тысяч долларов за изувеченную руку

Художник перенес три операции ради восстановления конечности
Елена ПЕТРОВА
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Никас Сафронов застраховал свои руки на круглую сумму.Никас Сафронов застраховал свои руки на круглую сумму.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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О баснословных миллионных страховках знают все разве что голливудские звезды: то и дело заморские знаменитости страхуют на суммы с шестью нулями свои улыбки и пятые точки. У нас же такая практика не распространена, однако Никасу Сафронову удалось добиться рекордных выплат за палец правой руки, который он сам же по неосторожности поранил о консервную банку. О ЧП, случившемся несколько лет назад, художник вспомнил в студии программы "Секрет на миллион".

- 320 тысяч долларов мне выплатили (по старому курсу около 19,2 млн рублей. - Ред.), мой палец вошел в Книгу рекордов Гиннесса, - заявил портретист в интервью Лере Кудрявцевой. - Как все случилось: я поел рыбу - шпроты, банку кинул в мусорное ведро, а утром, выкидывая ненужные наброски, попытался все это утрамбовать и порезался. Потом палец воспалился, прописали таблетки, уколы. А рана все не заживала. В итоге Новый год я провел на операционном столе, воспаление оказалось серьезное. К тому же рабочая правая рука. В перерывах я еще и пытался работать, но палец не сжимался.

По словам Сафронова, ему пришлось перенести целых три операции из-за непрофессионализма врачей. В итоге выяснилось, что проблема в занесенном грибке, анализ на который медики почему-то не торопились делать. Лечили нашего художника в том числе в Корее, и воспоминания о местных докторах у него остались не самые приятные.

- Как они работают? Ха! Да корейцы могут грызть семечки и тут же лить тебе йод в рану, - рассказал Никас Сафронов. - Я просто орал, палку грыз от боли..! На капельницах лежал круглые сутки, меня обкололи всего - в ноги, в руки. Палец спасли, но кости не сошлись. К счастью, кисть я держу нормально.

Между тем, в Сети обратили внимание, что в 2017 году, получив выплату от страховщиков, Никас Сафронов называл сумму в два раза меньше: 150 тысяч долларов или 9 миллионов рублей. Примечательно, что по словам художника, работали с ним европейские страховщики, так как российские подобными проектами не занимаются. Сафронов также рассказывал, что оформить полис в зарубежной компании он смог благодаря владению личным островом, который ему подарил поклонник из Латвии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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