Число умерших из-за коронавируса в России на 18 мая 2020 года возросло до 2631 человека

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 18 мая 2020 года возросло до 2631 человека. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 94 пациента больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 281752 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За минувший день медики выявили 9709 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем 42,4% из них не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели и выписались из больниц 67373 пациента.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3855) и Подмосковье (907), Санкт-Петербург (451), Нижегородская (281), Свердловская (160) и Саратовская (121) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (118), Ростовская область (115), Красноярский край (114) и Ульяновская область (101).

Меньше всего в Ненецком автономном округе, Сахалинской и Курганской областях – по два новых инфицированных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в преддверии сезона отпусков эксперты Испании подготовили доклад о том, как передается COVID-19 на пляжах, в бассейнах и саунах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ожирение, депрессия и панические атаки: врачи рассказали, чем чревата малоподвижность в самоизоляции

Пока мы находимся в режиме самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом, не заработаем ли мы себе других «болячек»? «КП» расспросила об этом врачей разных специальностей (подробности).