"Несчастное животное": Анита Цой подбросила вверх кота и не смогла поймать

Певица Анита Цой возмутила поклонников неожиданным поступком. Артистка никогда ранее не была замечена в странном поведении. Но, вероятно, в какой-то момент что-то пошло не так.

Анита Цой шокировала публику видеороликом с "летающим" котом. В кадре певица запечатлена на лужайке возле своего загородного дома в обнимку с котом на фоне радуги.

После этого звезда радостно подбрасывает сопротивляющееся животное кверху. Однако поймать питомца ей не удается. В результате он падает на землю. "Кто же знал, что коты не летают!", - подписала вокалиста ролик.

anitatsoy Нежданчик

Поклонники пришли в ужас от поступка Аниты. Они признались, что переживают за здоровье кота. При этом некоторые фолловеры обвинили певицу в жестоком обращении с животным.

"Бедное животное. Я в шоке!", "Анита, это же живое существо, что вы делаете? Не ожидала от Вас такого", "Такую глупость опубликовать", "Нельзя так с животными", "Несчастное животное", "Кошка, упав с высоты человеческого роста, может покалечиться", "Ужас, бедный кот", "Разве можно издеваться на котиком? Еще и радуется! Мозги лечить надо", "Я шокирована. Ни разу не смешно", "Анита, вы следующий раз тигра, пуму или рысь вот так подкиньте. И я потом по смеюсь над вами, как вы убегать будете", - пишут фолловеры.

Многие подписчики решили, что Цой очень скучно на карантине, а потому она придумывает себе довольно странные развлечения. Ее поведение объяснили переизбытком эмоций.

В итоге артистка вступила в переписку с фанатами. Она заверила, что на самом деле очень любит животных. "С моим Дымком все отлично! Он в великолепной форме и настроении! Не думала, что часть моих подписчиков такая чувствительная", - заверила артистка.