От пенсии до пенсии живет Стоянов весело

На самоизоляции, когда гастроли и съемки отменены, артистам в возрасте приходится жить только на пенсию. Рекламу в Инстаграме они не продают, онлайн-концертов не дают, по ток-шоу ездить боятся из-за пандемии. Мы узнали средние цифры ежемесячных пенсионных начислений артистов.

Москвичи с надбавками

Пенсия у Аллы Пугачевой приличная всего третий год. Благодаря надбавке. С января 2018 года столичным пенсионерам, имеющим звания заслуженных и народных артистов (СССР, РСФСР, РФ), начисляют к базовой пенсии ежемесячную компенсацию в размере 30 тыс. руб. До надбавок Примадонна получала всего 17 тысяч, а бывало, и меньше. Об этом ее муж Максим Галкин рассказал в интервью для youtube-канала GazLive: «Когда Алла впервые решила узнать, какая у нее пенсия, она была 2000 рублей. У Леонтьева на тот момент - это было лет 10 назад - пенсия была 10 тысяч. И то только потому, что он оформил себя как балетного». Сейчас с компенсацией пенсия народной артистки СССР приближается к 50 тыс. руб.

Кстати, к вопросу о «балетных надбавках», которые имеет Леонтьев. На днях ректор Академии русского балета имени Вагановой 46-летний Николай Цискаридзе в онлайн-беседе с оперным певцом Юсифом Эйвазовым рассказал: «Мне было 33 года, когда я оформлял пенсию: я пришел в собес, там сидели бабушки. Когда они услышали, что мне дали пенсию больше, чем им, они чуть не побили меня!»

Цискаридзе получает досрочную трудовую пенсию. Ее начисляют артистам балета, исполнявшим сольные партии, со стажем от 15 лет. Николай Максимович уверяет, что не знает точного размера пенсионных начислений, но, по примерным оценкам, это около 20 тыс. руб.

Эдите Станиславовне платят шахтерскую надбавку.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кроме того, Цискаридзе - лауреат Государственной премии, за это тоже положена надбавка, но только для неработающих пенсионеров, так что пока артисту она не начисляется. Многие артисты еще и орденоносцы. Но и надбавка за ордена - это дополнительное материальное обеспечение (ДМО) и начисляется только неработающим артистам-пенсионерам. Так, полным кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» (среди них, например, Юрий Соломин и Татьяна Доронина) доплачивают по 22 тысячи. Кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (Александра Пахмутова, Олег Стриженов, Валентин Гафт, Владимир Меньшов) по 17 тысяч. Размер ДМО индексируется, так как привязан к базовому размеру соцпенсии.

70-летняя Надежда Бабкина колесит с гастролями, поет, играет в спектаклях, руководит театром «Русская песня», снимается в «Модном приговоре». Зарабатывает прилично: говорят, что месяц ее недавнего лечения от пневмонии обошелся почти в 2 млн рублей, так как звезда выбрала госпитализацию не по ОМС. Но и пенсия лишней не будет: она у народной Бабкиной - примерно как у Примадонны.

Среди актеров приличная пенсия у работающего и востребованного в сериалах и на ТВ Юрия Стоянова - немногим больше 60 тыс. руб. Набежали они Юрию Николаевичу благодаря надбавке за звание заслуженного и награды.

У заслуженной артистки Елены Прокловой и народных - Елены Яковлевой и Татьяны Догилевой - раньше пенсия была около 15 тыс. руб., а теперь увеличилась на 30 тыс. руб.

Татьяна Догилева получает 45 тысяч. Как говорится, жить можно.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Скромные регионалы

Народный артист Александр Панкратов-Черный много снимается, на пенсию не жалуется - с надбавкой она составляет 44 тыс. руб. Но сочувствует коллегам-немосквичам. Александр Васильевич недавно вспомнил, как однажды на гастролях поднял бокал за приличные пенсии коллег - народных артистов. Тут-то и случился казус: выяснилось, что не всем так повезло, как Панкратову-Черному.

У народного артиста Михаила Боярского, живущего в Санкт-Петербурге, пенсия около 20 тыс. руб. Он не жалуется: подрабатывает и нянчит внуков. У его землячки Эдиты Пьехи выходит в два раза больше, чем у Боярского, из-за… шахтерской надбавки в 25 тысяч руб. «В свое время губернатор Кузбасса Аман Тулеев присвоил мне звание «Почетный шахтер», - рассказывала певица. - Этот титул приняла с гордостью, ведь у меня биография шахтерская: родители и брат работали на шахтах. Вот в память о них меня и наградили шахтерской пенсией».

Борис Грачевский получает пенсию в районе 27 тыс. руб. и знает, что если бросит работать, то получит надбавку за то, что является лауреатом Государственной премии. Но Грачевский, у которого месяц назад родился сын, говорит, что не собирается становиться неработающим пенсионером, ему нравится активная жизнь.

Борис Грачевский получит надбавку, если бросит работать. Но не хочет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У легенды телеэкрана Николая Дроздова пенсия - около 30 тыс. руб.: «Нам с женой бы хватило, конечно, но приходится помогать дочке и двоим внукам». Этой весной Николай Николаевич получил два крупных контракта - теперь вы его можете видеть в рекламных паузах на ТВ. Дроздов рекламирует медицинский препарат и напиток.

Прилично зарабатывает и телесваха Роза Сябитова и не стесняется пенсии - это около 15 тыс. руб. «У меня выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась этим. Дети и так знают, что я трудоголик, - объяснила Сябитова «КП». - Поэтому буду работать, пока не выживу из ума. Мы понимаем, что 14 тысяч - даже не прожиточный минимум, этой суммы может хватить только на коммунальные платежи. Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее. Я ценю комфорт. Ради этого работаю с 18 лет». Когда Роза стала оформлять документы на пенсию, то узнала, что вылетел один из трудовых периодов: не оказалось нужных документов. Узнав, что они добавили бы к пенсии всего 100 рублей, Сябитова отказалась тратить время.

Роза Сябитова привыкла рассчитывать только на себя. Но и от господдержки не отказывается.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телесваха делится своим рецептом счастливой пенсии: «Инвестировала в образование детей, чтобы, став взрослыми, они не были моей проблемой. Пока дети оправдывают мои надежды».

КСТАТИ

Средняя пенсия в России в 2019 году, по данным Росстата, составила 14 163 рубля.