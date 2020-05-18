Проблемы на рынке нефти угрожают экологии

Экологии всего мира бьют тревогу - несколько огромных разливов нефти обнаружили в океане и море. По словам экспертов, на отдельных участках водной поверхности можно увидеть огромные пятна нефти, и эта ситуация может привести к глобальной экологической катастрофе.

Так, несколько недель назад большое нефтяное пятно было обнаружено вблизи побережья Венесуэлы, позднее разлив был зафиксирован в Балтийском море. Это пятно достигало 34 километров в длину, 1,5 километра в ширину, фактически являясь настоящим плавучим резервуаром черного золота.

Специалисты отмечают, что никаких действий для ликвидации утечки нефти не было принято. Возможно, нефть сливают в море специально с переполненных танкеров, которых сейчас в море насчитывается свыше 4000.

Опыт аварии, произошедшей в Мексиканском заливе, говорит о том, что нефтедобытчикам, которые нанесли урон природе, придется заплатить немалый штраф. Несколько лет назад суд взыскал с компании ВР за инцидент на Deepwater Horizon более 20 миллиардов долларов. Финансовые затраты по ликвидации последствий составили 55,5 миллиарда долларов.

Не лучшим образом обстоят дела на нефтехранилищах. Во всем мире многие переполненные хранилища начали гореть. Так, в той же Венесуэле произошли крупные пожары на переполненных нефтехранилищах, зафиксированные спутниками NASA. Эксперты не исключают, что слив и поджог могли быть намеренными.

Отметим, что из-за введения карантинных мер, связанных с эпидемией коронавируса, спрос и цены на нефть рекордно снизились. Многие страны сокращают добычу черного золота, поскольку хранилища уже переполнены.