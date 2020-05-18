Минтруд хочет увеличить срок выплаты пенсионных накоплений: Кого коснется и как получить прибавку

Страховую пенсию увеличиваем, а накопительную - уменьшаем. Примерно так можно описать то, что сейчас происходит в пенсионном законодательстве России. В Минтруда разработали законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год». В нем предлагается увеличить срок дожития, который применяется при расчете накопительной прибавки к пенсии. Его хотят поднять с 258 до 264 месяцев (то есть до 22 лет), сообщают «Известия».

Как пояснили в ведомстве Антона Котякова, ожидаемый срок выплат определяют на основе данных статистики. Он зависит от того, сколько лет россияне в среднем живут на пенсии. Для этого в Минтруде считают не общую продолжительность жизни (сейчас 73 года), а срок, в течение которого средний пенсионер получает выплаты от государства. По этой - более корректной, как считают в правительстве, - статистике, после назначения пенсии мужчины живут в среднем 17 лет, а женщины - 26,5 года.

Напомним, пенсия в России состоит из двух частей: страховой и накопительной. Страховой элемент - основной. Он зависит от стажа и размера официальной зарплаты, высчитывается в баллах. После выхода на пенсию они пересчитываются в рубли. Сейчас средняя страховая пенсия в стране составляет 16 тысяч рублей. К 2024 году она должна вырасти до 20 тысяч рублей в месяц.

Накопительная часть пенсии выплачивается пока очень немногим. И в основном единоразовым платежом. У тех, кто родился с 1953 по 1966 годы, в течение трех лет (с 2002 по 2004 годы) по 2% от зарплаты отчислялось в накопительную часть. Но потом платежи для этих людей были заморожены.

С 2005 года по 6% от зарплаты отчислялось у тех, кто родился в 1967 году или позднее. Но в 2013 году правительство заморозило и эти отчисления. Сначала под предлогом том, что надо навести порядок в системе негосударственных пенсионных фондов. Но после того как ЦБ провел зачистку рынка от недобросовестных игроков, власти не спешат возобновлять дополнительные выплаты. Сейчас все деньги, которые раньше шли на индивидуальные накопительные счета граждан, идут в распределительную систему, то есть перечисляются нынешним пенсионерам.

Сейчас в накопительной системе крутится около пяти триллионов рублей. Это остатки на наших индивидуальных счетах. Дополнительные взносы от работодателей в рамках обязательного пенсионного страхования с конца 2013 года туда не производятся, но суммы растут за счет приращения инвестиционного дохода. Средний годовой доход примерно равен уровню инфляции.

КАК УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ВЫ НАКОПИЛИ

Чтобы узнать размер накопительной части пенсии, нужно зайти в ваш личный кабинет на портале госуслуг. Информация находится в разделе «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». Документ можно скачать. Там будут все данные как о сумме баллов для страховой пенсии, так и о сумме денег на индивидуальном счете в рамках накопительной системы.

КАК ОФОРМИТЬ ПРИБАВКУ

Чтобы получить накопительную часть пенсии, нужно:

- Обратиться либо в Пенсионный фонд России (если ваш счет находится в государственной управляющей компании Внешэкономбанка).

- Обратиться в свой негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Есть несколько способов получить прибавку к пенсии:

1. Получить полностью всю сумму

- Это могут сделать инвалиды и люди, получающие социальную пенсию (в связи с нехваткой стажа или баллов) или пенсию по случаю потери кормильца.

- Если размер накопительной пенсии в случае назначения составит меньше 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. Обычно этой опцией пользуются все «двухпроцентники» (то есть те, кто родился с 1953 по 1967 годы).

К примеру, если у вас накопилось 100 тысяч рублей, то ежемесячная прибавка (при нынешнем сроке дожития в 258 месяцев) составит 388 рублей. Если ваша страховая пенсия составит больше 8000 рублей в месяц, то вы сможете получить всю сумму целиком.

2. Назначить срочную выплату, то есть самому определить срок выплаты

- Это могут сделать только те, кто самостоятельно копил себе на старость. То есть, участвовал в программах софинансирования, отправил средства маткапитала на накопительную часть пенсии мамы или работал в крупной корпорации, у которой был заключен договор о дополнительном пенсионном обеспечении.

3. Получать деньги до конца жизни

- Этот принцип действует по умолчанию. Размер прибавки зависит от суммы накоплений и срока дожития в год назначения пенсии.

Но это пока редкость. Большинство нынешних пенсионеров получают единовременную выплату. Массово пожизненную прибавку будут назначать через 7 - 10 лет, когда на пенсию начнут выходить те, кто родился в 1967 году и позднее.

О КАКОЙ ПРИБАВКЕ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ

На самом деле объем пенсионных накоплений у большинства граждан мизерный - в среднем 73 тысячи рублей. При новом сроке дожития ежемесячная прибавка составит всего 276 рублей. По расчетам экспертов, если бы отчисления в накопительную часть не замораживали, на счетах граждан скопилось бы около 200 тысяч рублей. И тогда средняя прибавка составила бы 750 рублей. Тоже не ахти, но у тех, кто копил бы на пенсию 30 - 40 лет, накопительная часть могла бы составить до 25% от общих доходов человека в старости. И это была бы неплохая прибавка.

Более серьезные суммы накопились у трех категорий граждан. У тех, кто получал и получает высокую зарплату. У тех, кто работает в крупной корпорации и заключил договор негосударственного пенсионного обеспечения. И у тех, кто участвовал в программе софинансирования накопительной части пенсии (в народе ее прозвали «1000 на 1000»). Суть последней заключалась в том, что на каждый рубль, вложенный человек в будущую пенсию, государство добавляло еще один рубль.

КАЗУС ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

Правда, в последнем случае недавно стали вскрываться неприятные нюансы. Некоторые пенсионеры столкнулись с тем, что сумма на накопительном счете оказалась внушительная, а получить ее они не могут. К примеру, москвичка Татьяна Рассадкина с 2009 года участвовала в программе софинансирования, исправно в течение 10 лет откладывала себе на будущую пенсию - по 12 тысяч рублей в год. К моменту выхода на заслуженный отдых на счете накопилось 360 тысяч рублей. Но, как оказалось, никакой прибавки Татьяна не получит. Всему виной бюрократическая игра с цифрами.

Номинально страховая пенсия Татьяны - 14 300 рублей. Но столица доплачивает всем московским пенсионерам до социального городского стандарта (19 500 рублей). В случае Татьяны это 5200 рублей компенсации. И если государство назначит накопительную часть пенсии - 1300 рублей, то ровно на эту сумму уменьшится доплата от столичных властей, а реальная пенсия Татьяны не увеличится ни на копейку. Получается, откладывала 10 лет в расчете на хорошую прибавку, а в итоге просто отдала все свои накопленные деньги государству.

Наверное, в Минтруда стоит сначала разобраться с этой досадной ошибкой, а уже потом в очередной раз увеличивать ожидаемый период выплат по накопительной части, сокращая и без того мизерную доплату к пенсии.

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