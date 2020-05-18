В год 75-летия Великой Победы - скажите «Спасибо!» близким, прошедшим войну

Расскажите о проекте «Имена нашей Победы» своим друзьям, коллегам, детям. Каждый из нас может и должен сказать «Спасибо!» павшим и выжившим в той войне. Чтобы она никогда, никогда не повторилась!

День Победы мы отметили 9 Мая, но юбилейный победный 2020 год продолжается. И если вы еще не успели, присоединяйтесь прямо сейчас к интерактивному проекту «Комсомольской правды» - «Имена нашей Победы» по ссылке www.kp.ru/best/imena-pobedi/

Этот проект задел за живое каждого, кто его создает. Каждого, кто присылает в него имена фронтовиков, сейчас в проекте приняли участие уже более 3200 человек. Кто-то лаконично называет только имя своего героя, кто-то рассказывает историю близких, прошедших войну. Вот лишь несколько из этих историй. За каждой из них - любовь через годы и живая память потомков.

- Наш дед, Смирнов Федор Петрович, прошел всю войну - с первого дня и до самой Победы. Когда он рассказывал нам о войне, то на его глазах всегда были слезы. Только повзрослев, мы поняли, как тяжело и больно ему было вспоминать ужасы войны даже через много лет. Дед участвовал в битве за Кенигсберг в апреле 1945 года в составе штурмового отряда. Он встретил Победу в Берлине, и в июне 1945-го его вызвали в Москву - на парад на Красной площади! После войны дед работал диспетчером на судоходном предприятии в Нижегородской области, но на работу всегда ходил в костюме, на лацкане которого была самая важная для всей нашей семьи его награда - орден Красной Звезды.

Смирнов Федор Петрович. Фото из семейного архива.

- Габдрашитов Фазулла Габдуллинович, 1903 года рождения, в войну был рядовым, пулеметчиком 112-й гвардейской Башкирской кавалерийской ордена Ленина, ордена Суворова и Кутузова дивизии 61-й армии Центрального фронта. Участвовал во многих наступательных операциях. 20 сентября 1943 года первым на своей тачанке ворвался в село, метким пулеметным огнем уничтожил 12 фашистов, что позволило нашим занять село без потерь в своем составе и спасти мирных жителей. Фазулла Габдрашитов шесть раз был ранен, но фронтовым медикам ни разу не удалось отправить его в тыловой госпиталь! В 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны вернулся на родину и работал в заготконторе в поселке Буздяк.

Габдрашитов Фазулла Габдуллинович. Фото из семейного архива.

- Слепенко Александра Александровна родилась в 1924 году в Архангельской области. На войну пошла 19-летней девушкой в январе 1943 года, была направлена на Украинский фронт в зенитный прожекторный батальон под Харьков. Служила телефонисткой. Когда в 1945 году состоялась Крымская конференция в Ялте, их батальон направили охранять участников конференции. Наша бабушка лично видела тогда Сталина, Рузвельта и Черчилля, о чем с гордостью нам рассказывала. Войну закончила в Будапеште, после войны привезла домой боевые медали и солдатскую шинель.

Слепенко Александра Александровна. Фото из семейного архива.

- Мой дед, Масальский Владимир Кузьмич, родился в 1923 году, на войну пошел со 2-го курса радиотехнического факультета Владимирского политеха. Воевал подо Ржевом, в том страшном котле. Лейтенант, политрук. В одном из кровопролитных боев повел свой батальон в атаку, попал под разрыв гранаты. Был тяжело ранен, потерял ногу и получил осколок под сердце. После войны стал ученым - химиком-неоргаником, профессором, доктором наук. Дед всегда говорил: «Инвалидность - это состояние души и больше ничего». Прожил 83 года, воспитал достойными людьми двух дочерей и четверых внуков. Мой самый главный и любимый человек на земле.

Эти и многие другие истории, от которых наворачиваются на глаза слезы благодарности, мы размещаем на масштабной пиксельной открытке со словом «Спасибо!». Она появилась на сайте kp.ru в День Победы, 9 Мая 2020 года. Каждый день на открытку добавляются все новые истории, и вы также можете добавить имена ваших близких и родных, прошедших войну.

Принять участие в проекте, добавить имя и историю своего близкого человека, прошедшего войну, очень просто. Внесите имя вашего героя, фото (если есть) и краткие сведения о нем в произвольной форме по ссылке www.kp.ru/best/imena-pobedi/.

Проект «Имена нашей Победы» продлится до 25 ноября 2020 года. Присоединяйтесь, гордитесь, помните, скажите «Спасибо!» всем близким, прошедшим войну!