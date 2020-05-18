Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева рассказала, как победила коронавирус

Новая неделя на радио "Комсомольская правда" открылась утренним шоу Арины Шараповой - на этот раз ведущая отправилась в виртуальные гости на чашечку кофе к своей подруге, Народной артистке России Татьяне Васильевой. В начале мая у нее подтвердился Covid-19, однако актриса ушла из больницы домой, решив, что продолжать лечение под наблюдением врачей в родных стенах будет безопаснее. Так и вышло: сегодня Татьяна Григорьевна здорова.

- Чувствую себя хорошо. Я особенно плохо себя и не чувствовала, как выяснилось, - призналась Васильева Арине Шараповой. - Мы с этим коронавирусом сошлись в какой-то момент и стали работать сообща.

Однако, больше всего 73-летнюю актрису волнует другая напасть: самоизоляция и невозможность заниматься любимой работой.

- Несладко актерам, я тяжело это переживаю. И страшусь. Я не понимаю, что нас ждет впереди. Все, что я могла, я сделала в первые два-три дня, - рассказала артистка в эфире радио "Комсомольская правда". - Говорят, как хорошо, как здорово, можно в себе разобраться, сделать все, чего не успевала. Я уже все успела. И теперь это время, которое идет впустую, раздражает и пугает. За это время можно было бы сделать спектакль какой-то, срепетировать его. Но нет возможности даже репетировать, потому что никто нас никуда не пустит. Все двери закрыты. Единственное, чем я утешаюсь - что театр это навсегда. Это то, ради чего это все придумано, основа искусства.

Однако, онлайн-спектакли, по словам Васильевой, никогда не заменят живое представление:

- Это такой немножко детский вариант. Утешительный, слабо утешительный. Театр - это зритель, это актеры, между нами такое маленькое расстояние, что мы может влиять друг на друга. В этом смысл.

Чтобы отвлечься от грустных мыслей, Татьяна Васильева перешла в режим изнуряющих тренировок:

- На голове я уже давно стою - это моя естественная поза. Я привыкла к адскому режиму, и для меня перегрузки - это норма. Поэтому тренировки каждый день. У меня дома дорожка , все оборудование, гантели...

Главное, о чем сейчас мечтает исцелившаяся артистка - поскорее вернуться к привычной жизни.

- Я хочу уже наконец куда-нибудь полететь, поехать. Мне все равно, в каком поезде я поеду, в какой самолет я сяду, будет там кондиционер чищенный или не будет. Хочу испытать то, что я всю жизнь испытывала, как данность и как естественность - теперь это будет огромная радость, - уверена Татьяна Григорьевна.

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