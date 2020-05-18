Учитель семь лет насиловал школьницу, которую опекал

В полицию обратилась 18-летняя Полина В*. Девушка рассказала оперативникам, что на протяжении семи лет ее насиловал приемный отец - учитель московской школы.

По словам Полины, все началось летом 2011 года, когда ей было всего 9 лет. Долгие годы Полина боялась обо всем рассказать полицейским и органам опек, ведь она сирота и ей попросту некуда было уйти. Набравшись мужества, Полина все же решилась наказать обидчика сломавшего ей детство - девушка обратилась в полицию.

- После заявления был задержан 53-летний преподаватель московской школы, который является опекуном потерпевшей Полины В.* Мужчина был полностью изобличен в том, что действительно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей приемной дочери в период с 2011 года по 2018 год, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый задержан. Главным следственным управлением следственного комитета РФ в отношении преподавателя возбуждено уголовное дело за "насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.