Кровь, пот и слезы адмирала Колчака

Александр Колчак стал знаковой фигурой российской истории в начале 20 века. Он имел высокие шансы возглавить Россию. Если бы белые победили красных в 1918-м. Или 1919-м годах.Но Колчак, отличившийся в русско-японской, а потом — неоднократно - в Первой мировой войне, расчетливо царивший на Балтике и сурово командовавший Черноморским флотом, после удивительных пертурбаций оказался в Сибири.

Адмирал встал во главе сильнейшей группировки войск, противостоявшей большевикам. Ему не хватило одного месяца. Или одной дивизии.

Все белые силы признали его Верховным правителем страны в ноябре 1918-го. Но в феврале 1920-го в него вогнала убойную дозу свинца расстрельная команда на берегу Ангары. Никто под вой метели не вспомнил про открытия адмирала во время полярных экспедиция и про подвиги в минной войне против немцев.

16 лет назад в Иркутске воздвигли памятник Колчаку работы знаменитого скульптора Клыкова. 4 года назад в Питере установили мемориальную доску на улице Большая Зеленина. Там, на фасаде дома, где он жил до революции. Но менее чем через год ее убрали — по решению суда. 3 года назад доска в память об адмирале появилась на Февральской улице в Екатеринбурге — но накануне дня Октябрьской революции ее разбили в ночи.

15 мая 2020-го года в башкирском Стерлитамаке, куда 101 год назад входили войска Колчака, по инициативе и на деньги местного предпринимателя Тагира Ибрагимова успели установить бюст Верховному правителю России. Вместо торжественного открытия, намеченного на 18 мая, накануне, по решению местной администрации, памятник был с помощью строительной техники удален. И увезен к черту на рога.

Адмирал Александр Колчак — безусловно историческая фигура. Причем мирового масштаба. Если отбросить идеологические штампы — именно Колчак в ряде полярных экспедиций открывал новые земли в Русском Заполярье. Его разработки по установке минных полей в прибрежных зонах оказались самыми эффективными. И не только в Первую мировою, но и в Великую Отечественную. Наконец, его тактические разработки по блокированию (и штурму) проливов привлекли даже американцев — в рамках операции «Дарданеллы». Которая, впрочем, так и не состоялась.

В Европе и Америке стоят памятники властителям и воителям, которые, шагая тяжкой поступью, оставили глубокий след в истории. Нередко — с кровавым окаемом. Колчак свой, немалый отпечаток на карте революционной России оставил. Достоин ли он того, чтобы потомки его помнили? Скорее, да. Родину свою он любил. И своими деяниями прославлял — как мог.

Свергать памятники и доски — усугублять беспамятство. Это путь не к свету, а в темный овраг.