Новый учебник Украины: Французы, испанцы и португальцы произошли из Галиции

Очередное сенсационное открытие украинских историков попало в учебник географии для 8 класса, рекомендованного для украинских школ Министерством образования. Дословно, страница 271:

«… географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины".

Врачи-психотерапевты не дадут соврать – когда пациент начинает рожать научные концепции, изыскивая в общеупотребительных словах некий скрытый смысл и «тайное знание», госпитализация в стационар неизбежна. Это один из признаков шизофрении. Тема эта старая, из начала 90-х, когда каждый городской сумасшедший получил возможность издавать «научные» книжки за свой счет и продавать их в Питере у Гостиного двора, а в Москве – у музея Ленина. Именно эти безумцы открыли, что древние предки русских – этруски, достаточно лишь «правильно» прочесть это слово, постичь его внутренний смысл: «это русские». Представляете уровень научных изысканий? Но, в России эта тема давно уже «отшуршала по крышам» и забылась, а на Украине - развернулась в полный рост. «Городские сумасшедшие» от истории вдруг пришлись ко двору незалежным властям. Десятки «ученых» на этой ниве успешно и невозбранно собирают в житницы, благо, молодое украинское государство, кровно заинтересовано в отмежевании от Киевской Руси и Москвы любой ценой. И даже оплачивает эту «научную работу». Причем, накал безумия не спадает с пресловутых 90-х годов:

«Украинский язык - допотопный, язык Ноя, самый древний язык в мире, от которого произошли кавказско-яфетические, прахамитские и прасемитские группы языков» - пишет Богдан Чепурко в далеком 1993 году в книге «Украина. Основа». Пишет почему-то на русском. А вот Николай Галичанец в работе «Украинская нация» уже проповедует на мове: «Вся тодiшня люднiсть Схiдноi Эвропи увiйшла в I тисячолiття до новоi ери пiд назвою украiнцi». Думаю, перевод не требуется.

Василий Кобылюк, даже в 2011 году твердо уверен в устойчивой связи Украины и древних ариев. Свои научные наработки он изложил в книгах «Праукраина и санскрит» и «Музыка Праукраины и ее эхо в санскрите». Где-то в глубине души, пан Кобылюк понимает, что тысячу лет назад никакой Украины не было, но ловко изворачивается и юлит: «В VI тыс. до н. э. наш народ уже употреблял казацкие слова – булава, атаман, гетман, сабля, кош, чета, казак».

Врачи-психотерапевты не дадут соврать – когда пациент начинает рожать научные концепции, изыскивая в общеупотребительных словах некий скрытый смысл и «тайное знание», госпитализация в стационар неизбежна.

Не было бы ничего ужасного, если бы безумцы просто писали подобные книги. Но, их безумие давным-давно проникло в официальную историю новой Украины и в те же школьные учебники. Например: «Найдавнiшнiй перiод в iсторii украiнского народу тривав понад 140 тис. Рокiв» - это из учебника истории для 7 класса, Киев, 2005 год. 140 тысяч лет истории украинского народа, куда там жалким москалям, у которых столице едва 873 года исполнилось!

Объективно, ничего смешного в этих цитатах нет. Как и в Третьем Рейхе, на Украине ускоренно создается и внедряется своя история, отличная от реальной, а на ее основе плавно выводится миф об исключительности и превосходстве украинца над русскими, а по весне и осени – даже над европейцами! Про «жизненное пространство на Востоке» разговоры депутатами Рады уже ведутся давно, пока в виде осторожных предложений вернуть Незалежной Кубань, Ростов, Воронеж и Белгород. Уверен, скоро мы своими глазами увидим, как опять сбываются две расхожие сентенции: история любит повторяться, потому что она ничему не учит.

И еще интересно, как на свое новое происхождение отреагируют португальцы, французы, жители испанской Галисии и евреи с турками? Не заметят? Посмеются? Пришлют в Киев санитаров?