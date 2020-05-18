Сын Александра Солженицына стал руководителем крупнейшей угольной компании России

Младший сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России СУЭК. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

На эту высокую должность Солженицын-младший, что называется, не с улицы пришел. Ранее он руководил дочерней структурой СУЭК – «Сибирской генерирующей компанией». Образование получил в США: учился в Массачусетском технологическом институте и Гарварде. Работал экспертом по градостроительству и энергетике в Нью-Йорке, но в 2004 перебрался на историческую Родину. Правда, трудился в офисе «МакКинзи» - американской консалтинговой компании.

На посту руководителя крупнейшей угольной компании страны Степан Солженицын сменит Владимира Рашевского, который возглавлял компанию последние 15 лет. Тот останется в совете директоров компании.

- Мы обязательно продолжим курс на инвестиции в развитие предприятий, на внедрение новейших технологий, реализацию масштабных экологических мероприятий, поддержку территорий, на которых работает наша компания, - заявил Рашевский.

Отметим, что Солженицын-младший возглавил СУЭК в не самое простое время. Мировые цены на уголь падают уже год, а пандемия коронавируса только ускорила этот процесс. СУЭК поставляет уголь в 48 стран и обеспечивает электроэнергией и теплом значительную часть Сибири.

Степан Солженицын – младший из троих сыновей писателя. Старший Ермолай трудился в том же российском офисе «МакКинзи», что и Степан. А средний брат Игнат предпочел искусство и Америку: он известны пианист и дирижер, профессор Филадельфийской консерватории.