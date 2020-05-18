Мишустин о провале с доплатами врачам: Каждый регион вычислял отработку по-своему: кто по часам, кто по минутам

При выплате компенсаций медикам, работающим с коронавирусными пациентами, больше не будет учитываться фактор времени. Доплаты будут производиться по самому факту работы с ковидными пациентами. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании, посвященном дополнительным выплатам врачам.

Напомним, президент Владимир Путин пообещал, что 19 мая проведет совещание, на котором устроит разбор полетов: как регионы справились с выплатами врачам. По решению президента размер выплат должен был составить от 25 до 80 тысяч рублей. Но врачи по всей стране стали жаловаться, что вместо обещанных надбавок получили гроши или даже потеряли в зарплате. Так, в одной из региональных больниц медикам начислили сверх обычной зарплаты 22 рубля. Узнав об этом, Владимир Путин устроил чиновникам разнос. Михаил Мишустин в свою очередь потребовал от правительства, чтобы к 19 мая, когда президент будет проводить совещание, все проблемы были устранены.

- Средства на стимулирующие выплаты в регионы поступили, мы перечислили их 8 и 20 апреля, а также 9, 10 и 16 мая. И их следовало быстро довести до каждого специалиста. Не просто до медицинских учреждений, а до конкретных людей. Я еще раз обращаюсь к руководителям медицинских учреждений: проконтролируйте лично, когда и сколько получили ваши сотрудники, - заявил премьер.

По словам Мишустина, поручение президента каждый регион истолковал на свой лад.

- Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, а где-то минуты. Такие действия прямо противоречат сути обращений и поручений президента. Людям, которые принимают подобные решения, чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками, - сказал Мишустин.

Премьер-министр РФ Мишустин провел совещание о стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций. Фото: Александр Астафьев/ТАСС

По словам премьера, «чтобы прекратить эти злоупотребления раз и навсегда», правительство уточнило для регионов порядок расчета федеральных стимулирующих выплат медикам.

- Теперь они должны рассчитываться исходя из самого факта работы с больными с коронавирусом - вне зависимости от того, сколько часов или смен на это затрачено. Фактор времени при расчете этих доплат учитываться не будет, - заявил Мишустин.

Премьер также поручил правительству впредь «использовать такие формулировки, которые исключают двойное толкование на местах».

Выплаты надбавок медикам премьер назвал «абсолютным приоритетом». По его словам, медикам должны были поступить все положенные средства за апрель, а сейчас регионы уже должны начать работу по начислению выплат за май. Задержки с выплатами Мишустин назвал недопустимыми.

Мишустин напомнил, что медики могут сообщить о проблемах с доплатами, оставив сообщение на сайте госуслуг или позвонив на «горячую линию», посвященную борьбе с коронавирусом, - по номеру 8-800-2000-112.

- На каждый звонок и письмо прошу реагировать немедленно! - поручил чиновникам Мишустин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779709" frameborder="0"></iframe> Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом удалось остановить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Мишустин: 27 регионов готовы к смягчению карантинных мер

Но людям старше 65 лет до конца мая придется остаться на самоизоляции (подробности)