Ученые проверили: борода смягчает удары в челюсть

Выступающий подбородок делает лицо мужчины брутальным - то есть, привлекательным для женщин. Но создает и проблемы. Поскольку, находясь в нижней части черепа, подбородок образует своего рода рычаг. Даже не очень мощный удар сюда, передаваясь дальше по костям - в верхнюю часть черепа, основательно встряхивает мозг. И отправляет в нокаут, выражаясь языком боксеров.

Однако мать-природа позаботилась и о соответствующей защите столь уязвимого места, сохранив представителям сильного пола растительность на лице. А иначе зачем она нужна?

Густая борода – окладистая, как ее иной раз называют, смягчает удары по подбородку. И тем самым предохраняет лицо от травм, а мозг - от сотрясений. Предохраняет во время драк – в том числе и за самок. В давние времен к подобным «состязаниям» были предрасположены многие самцы – особенно брутальные. С выступающими подбородками.

Примерно так рассуждали американские биологи из Университета штата Юта (Department of Biology, University of Utah), коллектив которых возглавлял профессор Дэвид Карриер (David Carrier). Насколько верна подобная логика, они проверили экспериментально.

Ученые никого не били в челюсть – даже бородатых покойников. Хотя была возможность их «привлечь». Но от неё отказались из этических соображений. Вместо заросших волосами подбородков экспериментаторы использовали полимерные модели, покрытые овчиной – её волосяные фолликулы по густоте и размеру весьма близки к человеческим. Модели размещали на наковальне. Удары по ним наносил падающий сверху груз.

Модели имитировали три вида подбородков - бритые, стриженные и основательно бородатые. Каждый получал по 20 ударов разной силы.

Итог: последние «держали удар» лучше всех. Окладистая борода «поглощала» примерно на 37 процентов больше энергии, чем стриженная. Не говоря уж о бритой.

Устройство для нанесения ударов по бороде. Модель челюсти и бороды - внизу на наковальне, на которую падает некое подобие молота.

И самое главное: 45 процентов бородатых подбородков оставались целыми даже после очень сильных ударов, которые раскалывали бритые и стриженные подбородки.

Выходит, бороды все-таки защищают их владельцев. Примерно так же, как гривы львов.

Со своими выводами и подробностями экспериментов ученые познакомили в журнале Integrative Organismal Biology (Volume 2, Issue 1, 2020), на который сослался портал LiveScience, коротко рассказавший о сути их исследований.

ЧУТЬ РАНЬШЕ

Энгельс! Вы неправы. Ну, не совсем правы

Дэвид Карриер с коллегами не в первый раз обращаются к мордобою. В научном смысле, конечно. Нынешним исследованиям, относящимся к местам, воспринимающим удары, предшествовали эксперименты с частями тела, которыми люди их – удары – наносили. А именно с кулаками. Ученые уверяли: на нашу эволюцию сильно повлияло обретение способности сжать кисть руки в кулак таким образом, чтобы этим кулаком как следует врезать соплеменнику. Врезать, чтобы, как минимум, сделать ему больно, а то и «вырубить». Или даже убить.

Принято считать: фаланги пальцев у нашего обезьяноподобного предка стали укорачиваться после того, как он слез с дерева. Ведь больше не надо было цепляться за ветки. Далее предок якобы стал мастерить разные орудия, делаться ловчее, овладевая способностью к тонким манипуляциям. В результате большой палец оказался, выражаясь научным языком, противопоставленным остальной кисти.

- Если бы природа приспосабливала человеческую руку только для ловких манипуляций с предметами, - объяснял Карриер, - то она могла бы создать и более совершенную конструкцию. Люди же, в итоге, получили не самую лучшую, в этом смысле, модель. Почему?

Профессор предполагает: не труд сделал из обезьяны человека, как уверял Фридрих Энгельс. Изначальной эволюционной целью был кулак - средство для нападения и, соответственно, для доминирования в борьбе за пищу и самок. А способность манипулировать, то есть мастерить, уже побочный эффект. Пусть даже очень полезный ...