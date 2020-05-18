Ленинградская область признана лучшим регионом России по мерам поддержки семьи и детей

Ленинградская область заняла первое место в рейтинге российских регионов - лидеров по мерам поддержки семьи и детей во время пандемии коронавируса. Рейтинг еженедельно составляется Экспертным институтом социальных исследований и учитывает самые эффективные меры и практики регионов, принимаемые региональными властями для поддержки населения.

Эксперты высоко оценили решение правительства Ленинградской области ввести для нуждающихся семей выплаты на детей от 16 до 18 лет. Кроме того, регион занял первую строчку рейтинга благодаря решению губернатора Александра Дрозденко обеспечить медицинскими масками многодетные и малообеспеченные семьи, а также тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Средства защиты для них будут куплены за счет областного бюджета.

В числе других эффективных мер поддержки во время пандемии COVID-19 составители рейтинга также назвали решение о продлении дистанционного обучения в ленинградских школах до 22 мая и увеличение числа дежурных групп в детских садах. С 12 мая учащиеся выпускных классов смогут снова приходить в школы для подготовки к ЕГЭ.

Среди других направлений специалисты Экспертного института социальных исследований особо отметили поддержку, которую получают ленинградские предприниматели. В частности, был расширен перечень сфер экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии, для региональных выплат индивидуальным предпринимателям.

Напомним, 11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о единовременных выплатах на детей от 3 до 16 лет, которые получат все российские семьи в период пандемии. В Ленинградской области список получателей выплаты решили расширить за счет областного бюджета.

В ТОП-3 лучших регионов России по мерам поддержки семьи и детей Ленинградская область заняла первое место. Фото: Экспертный институт социальных исследований.

- Учитывая, что сегодня федеральные выплаты приходят на всех детей, за исключением возраста старше 16 лет и до 18 лет, принял решение, что для всех семей, которые получали единовременные выплаты на детей в апреле, сохраним эту меру поддержки из бюджета Ленинградской области и на май, но уже именно на детей в возрасте от 16 до 18 лет, - сообщил в Инстаграме губернатор Александр Дрозденко. - Напомню, речь идет о многодетных и малообеспеченных семьях, семьях с детьми инвалидами, а также родителях, в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса, потерявшими работу или доход.

Кроме того, губернатор рассказал о планах приобрести для малообеспеченных семей медицинские маски:

- Принял решение за счет бюджета обеспечить масками семьи многодетных, малообеспеченных, воспитывающих детей-инвалидов; инвалидов и пенсионеров с минимальной пенсией, - написал глава Ленинградской области в Инстаграме. - Выдачу масок должны начать со среды через центры социальной защиты во всех районах. Маски уже раздают волонтеры в поселениях (акция продлится еще неделю), а также ряд торговых сетей и торговых центров.