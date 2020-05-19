Чтобы вытащить экономику из кризиса, россиянам надо стать транжирами

В кризис все эксперты по личным финансам советуют максимально экономить - на всякий пожарный случай. Но если такое поведение станет массовым, экономика заглохнет. Когда никто ничего не покупает, создавать бизнес нет смысла. А нет бизнеса - нет рабочих мест. Нет работы - нет зарплат. Замкнутый круг, ведущий к экономической депрессии. Что сделать, чтобы этот сценарий не реализовался на практике?

«ЭКОНОМИЯ - ЭТО РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Расходы россиян в нерабочем апреле снизились на 26%, подсчитали в Сбербанке. Спрос упал на 90% всех товаров и услуг. В плюсе лишь продукты питания, алкоголь и онлайн-сервисы. Что-то мы не можем купить физически (например, билет в кино), а что-то просто не хотим - авиабилеты (даже со скидкой) и одежду (даже с доставкой).

- Сокращение затрат, создание запасов, рост расходов на домашний досуг – естественная реакция на разворачивающийся экономический кризис, - считает Андрей Милехин, президент исследовательского холдинга «Ромир».

Как выяснили социологи, даже если карантин отменят, спрос в прежнем объеме не вернется. Потребители планируют урезать траты на путешествия, развлечения, одежду, обувь, парфюмерию и электронику. И это вполне логично.

- Люди не уверены в завтрашнем дне, поэтому сводят потребление услуг до жизненно необходимого уровня. Они боятся заболеть и боятся остаться без работы. В нынешних условиях экономия - вполне рациональное поведение, - считает Михаил Королюк, макроэкономист, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

Как подсчитали в Центре развития Высшей школы экономики, реальные доходы граждан во втором квартале составят 78% от прошлогоднего уровня. То есть, тратить мы стали меньше, но и заработки упали на столько же. Экономия скорее не рациональная, а вынужденная.

«У ВСЕХ СВОИ СЛАБОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ»

О том, что нужно откладывать деньги на черный день, большинство россиян вспоминают тогда, когда «час икс» уже пришел. Как выяснили в Райффайзенбанке, только 22% опрошенных откладывают деньги на постоянной основе, у остальных резерв либо мизерный, либо его нет вовсе. Поэтому в ближайшие месяцы многие россияне будут копить финансовый жирок, опасаясь усугубления кризиса. А некоторые наверняка приобретут новые, довольно полезные привычки. Например, перестанут покупать ненужные вещи.

- Если карантин затянется, многие сделают переоценку ценностей. И от части товаров и услуг после пандемии откажутся. Например, поймут, что тратить деньги на (условно) парикмахерскую для собачки нет смысла, - считает Михаил Королюк.

По мнению замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергея Макарова, ситуация с самоизоляцией покажет, какие из расходов для нас являются важными, а без каких мы можем спокойно прожить. Но вряд ли все уйдут в глухую «сберегательную оборону».

- У всех свои слабости и приоритеты. Для кого-то бумажные книги или хороший кофе или чай - это важно. И эти люди не готовы будут на этом экономить. В то время как многие могут посчитать это излишеством, - объясняет Макаров.

«ФОРМИРУЕТСЯ ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС"

Но если все будут мало тратить, ни к чему хорошему это не приведет. Экономику толкают вперед транжиры, а не плюшкины. Именно они спускают все деньги на не самые необходимые вещи, да еще и залезают в кредиты, чтобы получить желаемое здесь и сейчас, а не через пару месяцев или год. Это создает спрос в экономике, без которого нет развития.

- Раньше в свободное от работы время мы ходили с мужем в рестораны и театры, путешествовали в разные страны. Теперь всего этого нет. И я незаметно для себя ударилась в онлайн-шопинг. То мультиварку куплю, то летнее платье, то робот-пылесос, - рассказала одна из знакомых.

Желание потратить деньги на что-нибудь нужное или приятное - у нас в крови. Если есть деньги, у многих они жгут карман. И вместо вроде бы рациональных в такой период накоплений люди принимают обратное решение - порадовать себя обновками и тем самым снять накопившийся стресс. Есть шанс, что после выхода с карантина такие люди, наоборот, бросятся во все тяжкие. Особенно те, у кого зарплаты не снизились, а тратить деньги в период карантина было не на что.

- Сейчас формируется отложенный спрос. К примеру, я уже составил список того, что хочу купить после режима самоизоляции, - говорит Михаил Королюк.

- Как только появится возможность, народ станет частично наверстывать и тратить деньги на то, почему он соскучился, - считает Сергей Макаров.

Возможно, именно это позволит нашей экономике быстрее выйти из кризиса. Но доходы сохранились не у всех. Поэтому государству нужно стимулировать спрос. Как прямой поддержкой (в виде пособий и субсидий), так и косвенной.

В плюсе лишь продукты питания, алкоголь и онлайн-сервисы.Фото: Мария ЛЕНЦ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ БАРБЕРШОПЫ И ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Многие экономисты считают, что в такой экстраординарной ситуации властям впору вспомнить уроки почти столетней давности. Иначе выход из кризиса может затянуться на несколько лет.

- В момент депрессии любые государственные инвестиции будут эффективнее их отсутствия. Деньги насыщают рынок, создают цепочки спроса, нового производства, а значит нового спроса, и постепенно запускают маховик рыночного хозяйства. Для выхода из депрессий нужен большой долговременный проект, - считает Сергей Васильев, председатель правления инвестгруппы «Русские фонды».

По его мнению, для выхода из кризиса нужно запустить реновацию по всей стране: строить новые дома взамен ветшающих хрущевок, наконец провести газ в каждый удаленный поселок, построить дороги. Это создаст миллионы рабочих мест. У людей появятся деньги. Они будут тратить их на разные товары и услуги, в том числе на не самые необходимые. И это создаст дополнительный спрос в экономике. А тот в свою очередь - новые рабочие места, новые доходы и новые налоги. И так до бесконечности.

- Главная задача барбершопов (ресторанов, парков развлечений, магазинов модной одежды и вычурных детских игрушек) - в том, чтобы обеспечить уважаемых производителей действительно необходимых товаров и услуг мотивацией производить их лучше и больше. И за решение этой крайне важной задачи все они еще и платят налоги государству - на содержание военных и работников ПФР, налоговиков и инспекторов санитарного контроля, - пишет в своей колонке известный экономист Андрей Мовчан.

К примеру, сейчас зарабатывают производители продуктов питания и владельцы магазинов. Но они хотят развлечь своих детей и создают спрос на батутные центры и ютуб-каналы, где круглосуточно разворачивают киндер-сюрпризы. Кто-то посчитает эти товары или услуги излишними, но так устроена экономика. Спрос рождает предложение. И задача государства - этот спрос в экономике поддержать. Или создать, пусть даже немного искусственным путем.

СОВЕТЫ «КП»

Семь правил разумной экономии

- Сначала разберите все вещи и выбросьте весь хлам;

- Составьте опись того, что у вас есть;

- Напишите список запрещенных и разрешенных покупок;

- Отпишитесь от всех рассылок магазинов, чтобы не поддаваться искушению;

- Наклейте на свой бумажник записку со словами «Тебе точно это нужно?»;

- Договоритесь с хорошим знакомым, что каждый раз, когда вы захотите что-то купить, вы будете ему звонить и консультироваться. И чтобы он мог помог вам остановиться в этот момент;

- Если вы непременно хотите что-то купить, отложите решение на месяц. Если желание не исчезло, покупайте. А если обошлись - ну и хорошо.

(Рекомендации на основе книги «Год без покупок», автор - Кейт Фландерс).