Италия медленно снимает маски

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Никогда еще в Италии утро понедельника не было таким оживленным и радостным. В мирное время у итальянцев понедельник - день тяжелый. Кафе, рестораны, салоны обычно закрыты. Но после 70 дней карантина все уже так наотдыхались, что даты 18 мая ждали как манны небесной. И сразу при встрече итальянцы начали обсуждать, кто на сколько поправился.

- Я набрал 7 килограммов! - говорит один.

- А я десять! Ужас!

Обросшие, раздобревшие - итальянцы массово забронировали места в салонах красоты. В этот понедельник они все наконец открыты. Но получить услуги можно только по предварительной записи. Мужчины, желающие побриться, должны перед этим обязательно продезинфецировать дома бороду, а в салон клиент может войти только в маске и перчатках. После каждого сеанса все помещение и особенно сиденье тоже надлежит обработать антисептиком.

В среду откроются и автошколы, там тоже после каждого ученика будут дезинфицировать салон автомобиля.

В салонах и ресторанах должны измерять температуру клиентам на входе, но пока это не стало общей практикой. Где-то измеряют, а где-то ограничились тем, что на входе просто поставили коробку с перчатками и банку с гелем-антисептиком.

Захожу в свою любимую пиццерию, хозяйка Эльви и ее муж в бодром возбуждении. Они уже две недели как подучили разрешение работать на вынос, а теперь могут открыть и обеденный зал. Конечно, с предосторожностями. Одновременно можно принять не более шести человек. Между столиками должно быть расстояние в два метра, между клиентами - минимум метр. За столом можно сидеть без маски. Ее нужно надевать, только если идёшь до туалета или на кассу.

Обросшие, раздобревшие - итальянцы массово забронировали места в салонах красоты.Фото: REUTERS

Эльви непременно рассказывает каждому посетителю свою семейную историю болезни: сначала вирус подхватил муж, потом сын, а потом и сама она свалилась с температурой. В этот момент посетители осторожно отодвигаются еще на метр, но пиццу все равно заказывают и несут домой.

Самое любимое угощение итальянцев - аперитивы в баре - пока под запретом. Нельзя присесть выпить и закусить у стойки. Так что придется подождать, когда снова будут возможны все эти перекусы на шпажках, затейливые бутербродики, орешки и оливки с пузатым бокалом апероля в руке да обмен шутками со всеми вокруг.

Зато теперь можно заняться спортом. Открыты теннисные клубы, бассейны, фитнес-центры. Но командные виды вроде футбола-баскетбола и контактные типа бокса-борьбы пока под запретом.

ТОЛЬКО БЫ НЕ ВТОРАЯ ВОЛНА

В домофон звонит Маурицио, электрик. Мы его давно вызывали, чтобы он нам свет в гараж провел. За время карантина муж сделал там ремонт.

- Проходи, - говорю. - Наконец-то!

- Нет-нет! - Маурицио топчется у ворот и всем видом показывает, что подходить к нему близко нельзя. - Мой коллега заболел. Вчера увезли в госпиталь!

- А ты что, с ним общался?

- Да, в январе, понимаешь! А теперь он в больнице.

- Но сейчас май!

- Все равно опасно! Люди как чокнутые, выскочили все на улицу, дураки! Вон в Бергамо вчера что было, я в фейсбуке видел фото. Ходят, толпятся, и маски на лбу. Вторую волну хотят получить что ли?!

Нет, вторую волну никто не хочет. Сейчас в стране самые низкие показатели заражения и смертности за все время эпидемии. В воскресенье было всего 145 смертельных случаев ( в разгар пандемии люди ежедневно гибли сотнями). Большая часть приходится на Ломбардию, а на юге есть регионы, где уже которую неделю ноль зараженных и умерших. Поэтому правительство пошло на риск и ускорило темпы возвращения к нормальной жизни. Потому что вместо эпидемиологического ЧП вот-вот нагрянет экономический апокалипсис.

- Люди больше не могут оставаться дома, многие виды экономической деятельности рискуют погибнуть полностью. - говорит врач-вирусолог Массимо Галли. - Мы открываемся, так как нет других альтернатив, больше не можем ждать. Но нам нужно всем отнестись к этому ответственно, не допустить новой волны. Будьте осторожны!

Никто не хочет опять в карантин. И поэтому все стараются сохранять дистанцию. И маски носят уже по этой причине, а не из-за штрафа.

Кстати, итальянские «звезды» по своим инстаграмам рассказывают, что им масочный режим дал возможность просто гулять как обычные смертные по улицам, их никто не узнает, не требует автографа, не задает вопросы, нет риска нарваться на папарации. Ну благодать!

О звездных прогулках «инкогнито» пишут репортажи в центральных СМИ. А это уже явный признак того, что жизнь возвращается в норму, на обложках опять стали появляться публичные люди, а не шипастый шарик, набивший оскомину.

Никто не хочет опять в карантин. И поэтому все стараются сохранять дистанцию. И маски носят уже по этой причине, а не из-за штрафа.Фото: REUTERS

ТУРИЗМУ - БЫТЬ!

Впереди - еще две важные даты. По плану, если все и дальше пойдёт хорошо с точки зрения эпидемобстановки, 3 июня будут открыты границы между регионами Италии и границы со странами Евросоюза. Однако Германия, Австрия, Франция и Швейцария порекомендовали своим гражданам воздержаться пока от поездок на отдых в Италию. Итальянцы обижаются и говорят - мол, вы нам хотите сорвать туристический сезон? На побережье до 80% семей живут за счет туризма. И сейчас они уже на грани разорения! Вся надежда на лето. Кстати, в правительстве Италии сейчас разрабатывается так называемый туристический бонус в 500 евро, чтобы сподвигнуть итальянцев отдыхать на своих берегах. Но пока непонятно, в какой форме эту поддержку реализуют. Видимо, дадут скидочный талон для гостиницы, а отель потом заплатит меньше налогов государству. Раздача живых денег в Италии закончилась.

А вторая важная дата - 15 июня, когда планируется открыть туристическое сообщение и с некоторыми странами за пределами ЕС. Но какими именно, пока не определено. Возможно, среди них окажется и Россия.

После 15 июня можно будет также сходить на концерт (не больше 200 человек в помещении и 1000 на открытом воздухе, с дистанцией и масками), в кинотеатр, на спектакль, съездить на шопинг в аутлет (дезинфицируя руки на входе и выходе из любого магазинчика).

Дискотеки и ночные клубы пока останутся закрытыми, но зато можно наконец-то спокойно устроить вечеринку у себя дома, причем количество гостей не оговорено. Ответственность, правда, полностью ложится на хозяина дома.