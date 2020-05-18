2020-05-18T19:22:46+03:00
Коронавирус Covid-19

"Каждый вздох давался страшным трудом": волонтер рассказал о поездках в очаги коронавируса

Корреспондент «Комсомольской правды» добровольцем ездил на вызовы к ковидным больным
Игорь ПЕТРОВ
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Корреспондент «Комсомолки» записался добровольцем.Корреспондент «Комсомолки» записался добровольцем.Фото: Личный архив
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Инопланетянский костюм врача, работающего с ковидом, страшный не только снаружи, но и изнутри. Надев его, доктор сам чувствует себя больным ковидом: каждый вздох дается со свистом и огромным трудом. Неудивительно, что некоторые теряют сознание после часа работы в эдакой красоте. А за целую смену абсолютно все теряют по нескольку килограммов веса: ведь «тайвик» (так называют костюм) не пропускает влагу и работать приходится по колено в собственном поту. К тому же костюм вечно расстегивается в неподходящие моменты, а запотевающие очки норовят подняться на лоб, то ли из-за неудачного крепления, то ли от удивления.

Впрочем, врачи привыкли к неудобствам. Они заклеивают "тайвики" скотчем. Надевают на ноги по нескольку мусорных пакетов. Стараются привыкнуть дышать в условиях отсутсвия воздуха.

Самое сложное, к чему привыкнуть никак не удается - это к необходимости писать огромное количество бумажек-постановлений, сидя в самом гнезде инфекции.

- Что думаете, мы лечим? Мы бумажки пишем, - пошутил врач, когда наш корреспондент Сергей Шипилов устроился волонтером на выезд.

В течение нескольких дней журналист работал волонтером в бригаде медиков. Читайте самое важное и самое откровенное о работе врача.

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Дневник волонтера из коронавирусной бригады: Я работал в самом сердце «ковидника»

Корреспондент «Комсомолки» записался добровольцем, чтобы ездить на вызовы к больным (часть 2)

ИСТОЧНИК KP.RU

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