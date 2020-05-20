Предательство генерала Андрея Власова: Почему любимец Сталина встал под знамена Гитлера

Нашли под одеялом на заднем сиденье «Шкоды»

Сразу после последних залпов войны в мае 1945 года на военную контрразведку Смерш была возложена задача по отлову главных нацистских преступников. Особо важным, по мнению Сталина, было задержать и доставить в Москву для следствия и суда главарей армии генерала Власова. Эту задачу Сталин лично ставил перед руководителем Смерша генерал-полковником Абакумовым.

После майских боев в Праге разведка Советской армии отслеживала перемещения первой власовской дивизии под командованием генерал-майора Сергея Буняченко в сторону территории, занятой армией США. О местонахождении Власова на тот момент ничего не было известно.

12 мая автоматчики 23-летнего командира батальона капитана Михаила Якушова из 162-й танковой бригады встретили на дороге деморализованные, частично разоруженные части власовской дивизии. Один из власовцев, капитан Петр Кучинский, понял, что у него есть шанс заслужить прощение перед Родиной. Он подробно рассказал Якушову, а также начальнику отдела Смерша 162-й бригады майору Пахому Виноградову о местоположении штаба власовского комдива Буняченко. И предупредил, что в этой колонне может находиться и сам Власов.

Несмотря на нежелание американцев допустить советских офицеров на территорию, которую они контролировали, Кучинский (за рулем) и Якушов (рядом с ним) догнали и блокировали штабную колонну дивизии Буняченко. Здесь довольно быстро Власов и был обнаружен в большой черной «Шкоде» на заднем сиденье, укрытый одеялом и плащ-палаткой. Несмотря на сопротивление, которое он пытался оказать, автоматчики Якушова вытащили его из машины. Желание избавиться от Власова у самих власовцев оказалось так велико, что в его задержании советским офицерам помощь оказали личный водитель Кучинского Александр Довгас и водитель Власова Илья Комзолов. В Москве высоко оценили заслуги всех участников этой операции. Помимо советских офицеров, орденами были награждены и бывшие власовцы Кучинский, Довгас и Комзолов. Прямо скажем, случай уникальный - награда вражеским военным, попавшим в плен.

На Лубянке через несколько дней Власов был допрошен руководителем Смерша Абакумовым. Неизвестно, что Абакумов обещал в обмен на покаяние пленному генералу. Да и не мог ничего обещать, оба они были людьми военными, знали характер Сталина (именно он принимал решение о судьбе Власова) и понимали, что тяжесть содеянного вела генерала-предателя только одной дорогой - на эшафот. Но одну просьбу Власова Абакумов выполнил: заключенный, ссылаясь на потребности организма, просил удвоить его паек, что и было сделано.

Очаровал жену китайского правителя

История власовского предательства достаточно банальна, как бы ни пытались после войны приписать ему заслуги в «борьбе с диктатурой Сталина», какие-то «идейные» противоречия с Советской властью. Даже самый старательный исследователь не отыщет в судьбе генерала мучительных переживаний, ужасных пыток, человеческой драмы.

Андрей Власов родился в 1901 году в зажиточной крестьянской семье, учился на агронома в Нижегородском университете. В 1920 году был призван в Красную армию и решил сделать карьеру профессионального военного.

Незадолго до войны Власова направили военным советником в Китай, к Чан Кайши (китайский правитель и генералиссимус). Сохранились свидетельства о том, что брутальный русский военный очаровал жену Чан Кайши, вступил с ней в связь. Из Китая он вез орден, который ему вручил Чан Кайши, и золотые часы - подарок его жены, кучу чемоданов с барахлом.

Отказался спастись на самолете

Великую Отечественную войну Власов встретил в генеральском чине на должности командира одного из самых боеспособных механизированных корпусов. Ранее дивизия, которой он командовал, по итогам масштабных учений была признана лучшей в Красной армии.

Уже через месяц после начала войны он стал командующим армией, отличился в ходе обороны Москвы и в марте 1942 года был назначен по личному указанию Сталина заместителем командующего Волховским фронтом. Судя по всему, Власова готовили на замену командующему фронтом Кириллу Мерецкову, будущему Маршалу Советского Союза. Сталин не очень доверял Мерецкову. 23 июня 1941 года он был арестован по обвинению в «военной заговорщицкой деятельности», но освобожден через два месяца.

Вскоре последовал приказ о назначении Власова командующим 2-й ударной армией. Позднейшие исследователи гибели 2-й ударной армии пытаются ее разгром объяснить исключительно ошибками Власова. Это не соответствует действительности. Трагическое положение 2-й ударной армии сложилось до его назначения, и повлиять на ход событий он был не в силах.

По воспоминаниям тех, кто находился рядом с ним в окружении, по указанию Власова была сформирована штабная колонна из 250 человек для прорыва из окружения. Попав под ожесточенный обстрел противника, колонна распалась. Не желая сдаваться врагу, предпочли застрелиться начальник особого отдела фронта, майор госбезопасности Александр Шашков, дивизионный комиссар Иван Зуев...

После того как связь с Власовым была потеряна, Сталин лично отдавал указания по его поиску Абакумову и первому секретарю Ленинградского обкома Жданову. Вот выдержки шифротелеграмм Сталина: «Велика честь помочь Власову, радируйте через каждые три часа. Ставка приказывает принять меры, чтобы не позднее 19 июля Власов и его люди были доставлены самолетами на территорию фронта». «Ставка считает делом Вашей чести выполнить эту задачу».

И Ставка направила на одну из последних площадок обреченной армии самолет для эвакуации Власова. Но, надо отдать ему должное, он оставить армию отказался.

В плен к немцам Власов попал вместе с личной поварихой, 33-летней Марией Вороновой.Фото: YouTube

Сдали за корову и 10 пачек табака

К тому времени потерявший волю к руководству Власов разделился со своими спутниками и остался в компании с личной поварихой, 33-летней Марией Вороновой. В поисках еды они набрели на деревеньку староверов Туховежи Ленинградской области. Власов и его спутница наткнулись на жительницу Васильеву, которая и привела их к своему отцу, назначенному оккупантами старостой Василию Васильеву.

Здесь Власов, представившись сельским учителем, пытался обменять на продукты свои золотые наркомовские часы. Пока незваные гости обедали, староста привел подмогу, и окруженцев заперли в сарае. На следующий день их сдали немецкому патрулю, который и доставил Власова с поварихой в штаб немецкой армии.

Стоит напомнить, что первый раз Власов попал в окружение в ноябре 1941-го под Киевом. Тогда ему удалось выйти из кольца вместе с военврачом Анной Подмазенко, своей гражданской женой. Вероятно, он единственный генерал Второй мировой войны, дважды выходивший из окружения с бабой, с ней же в плен и попавший.

Еще одна любимая женщина генерала - его гражданская жена Анна Подмазенко.Фото: ru.wikipedia.org

Мастер-класс от фашиста

Уже на первых же допросах Власов охотно и долго рассказывал все, что от него требовали, и даже услужливо провел с командующим 18-й немецкой армией Георгом Линдеманом разбор боев на Волховском направлении. Получил, так сказать, мастер-класс от фашистского генерала. Сохранились фото, где перед отправкой в лагерь Власов трогательно прощается с поварихой, обнимает и целует ее. На этом закончилась карьера советского офицера и началась жизнь предателя.

Несмотря на большое желание Власова служить нацистам, только в конце 1944 года ему разрешили «повоевать». Из планируемых трех дивизий к весне 1945 года удалось полноценно сформировать одну под командованием генерал-майора Сергея Буняченко. В ее составе было около 20 тысяч человек, легкая и тяжелая артиллерия, 9 танков Т-34. 2-я и 3-я дивизии находились в стадии формирования и никаких боевых действий не вели.

Всего во власовских формированиях к концу войны числилось около 120 - 130 тысяч человек.

У него служили мародеры и насильники

После войны усилиями уцелевших власовцев был рожден миф о той роли, которую сыграла дивизия Буняченко в освобождении Праги в мае 1945 года. Поддерживал эту версию и Александр Солженицын, после чего она и получила хождение.

Исторические факты свидетельствуют, что по приказу немецкого командования дивизия Буняченко, дислоцированная в районе Праги, должна была поступить в распоряжение группы армий «Центр».

Однако воевать с Красной армией власовцы не желали. Они так торопились в плен к американцам, что огнем и металлом проложили себе коридор из расположения немецких армий, не пожалев вчерашних хозяев.

Хотел бы обратить внимание и на одну важную особенность формирования первой власовской дивизии. За исключением части командного состава она практически полностью состояла из так называемой «бригады Каминского». Бронислав Каминский, коллаборационист, возглавивший в чине генерала СС эту бригаду из бывших советских военнопленных, прославился жестокостями при подавлении Варшавского восстания. По существу, в его бригаде воевал человеческий сброд - садисты и мародеры, вызвавшие отвращение даже у гитлеровцев. Дело дошло до того, что руководство СС решило казнить перестаравшегося Каминского, что и было исполнено.

Как свидетельствовал военный комендант Варшавы генерал-лейтенант Райнер Штаэль, солдаты Каминского насиловали женщин, беспричинно расстреливали и грабили население. На Нюрнбергском процессе обергруппенфюрер СС Бах-Зелевски подтвердил факт расстрела Каминского по его указанию, указав, что он был казнен «за мародерство».

Вот эти «бойцы» и составили основу первой дивизии Власова. Надо признать, сам Власов, хорошо знавший о «подвигах» Каминского, возражал против такого принципа формирования дивизии. Но кто его слушал!

Пишу об этом для того, чтобы обратиться к разуму тех чехов, которые затеяли в наши дни в Праге свержение памятника настоящему освободителю их столицы маршалу Коневу и возведению на этом месте памятника власовцам.

Приговор вынес вождь

Следствие по делу руководителей власовской армии длилось 1 год и 3 месяца. Как и было принято в те годы, все основные показания, которые давали заключенные на Лубянке, Сталину регулярно докладывались. Вероятно, он и принял в итоге решение - не делать процесс публичным. Высказывались мнения, что власти опасались громких антисоветских заявлений подсудимых на открытом процессе. Но из материалов допросов власовских генералов становится ясным, что они охотно сотрудничали со следствием, боролись за свою жизнь.

В разоренной стране, только закончившей войну, предатели, нацистские приспешники по определению ни у кого не могли вызвать симпатии. А вот сам факт огромного количества людей, попавших в плен, немалое число которых служило немцам, конечно, нуждался в осмыслении. И вот это обнародовать власти не желали.

Власов был повешен на рассвете 1 августа 1946 года во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы. Один из бывших начальников тюрьмы показал мне место, где были сооружены виселицы. Он утверждал, что в закрытых архивах есть кинозапись казни, которую несколько раз отсматривал Сталин.

Сам Власов уверял, что воевал не со своей страной, а с большевиками и Сталиным.Фото: ru.wikipedia.org

КСТАТИ

Памятник перебежчику рядом с Сахаровым

В нашей стране всегда очень болезненно относились к попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. Войны памяти приобрели особенно злостный, циничный характер в этом году, когда мы отмечаем 75 лет Победы над нацистской Германией.

Когда такие попытки предпринимаются на Западе, это уже не удивляет. Но крайне странную попытку пересмотреть дело нацистского приспешника делал даже бывший московский мэр Гавриил Попов. Его книга «Вызываю дух генерала Власова», вышедшая в Москве несколько лет назад, выстроена как воображаемый диалог между автором и повешенным в 1946 году предателем.

Сам по себе вызов на беседу духа казненного - занятие скорее для впечатлительных дамочек, чем для серьезного ученого. Но это, как говорится, дело вкуса. Попов представляет Власова как предтечу демократического движения в СССР, как человека, чье политическое видение будущего устройства России воплощается в наши дни. В этой связи он предлагает поставить в столице памятник Власову, причем не где-нибудь, а рядом с памятником Сахарову.