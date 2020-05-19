Тест «КП»: Чем пионер отличается от пельменя?
Много ли вы знаете о советских детях, которые носили красные галстуки
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19 мая 1922 года на 2-й Всероссийской конференции комсомола приняли решение учредить пионерские отряды по всему СССР. Именно этот день и стал днем рождения пионерии. Главная детская организация просуществовала 70 лет. Хорошо ли вы знаете историю этого движения?
1Пионерская организация была создана при непосредственном участии именно этого человека:
Правильный ответ:Надежда Крупская. В 1921 году ЦК РКСМ создал комиссию, которая занялась разработкой программы и принципов новой детской организации. Надежда Константиновна Крупская принимала в работе комиссии деятельное участие.
2Как звучит девиз пионеров:
Правильный ответ:«Будь готов!». Полная версия девиза звучала так: «К борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы!» На это следовал отзыв: «Всегда готов!».
3Что обозначает пионерский салют - согнутая в локте правая рука, поднятая над головой с плотно прижатыми друг к другу пальцами?
Правильный ответ:Единство пяти континентов и общественные интересы выше личных.
4В пионерские лагеря дети ездили с удовольствием. Какого события в финале смены с нетерпением ждали все ребята?
Правильный ответ:Пионерского костра. Он становился кульминацией смены. В лагере выкладывали гигантский шалаш из дров и палок. Костер получался очень высоким и ярким. Некоторые пионеры использовали этот момент для романтических признаний и все без исключения обязательно обменивались адресами для дальнейшей переписки с новыми друзьями.
5Символизм был во всем, даже в пионерском галстуке. Три его конца - это…
Правильный ответ:Пионерия, комсомол, партия. Концы галстука символизируют нерушимую связь трех поколений.
6Как называлась военно-спортивная игра пионеров?
Правильный ответ:«Зарница». Одна из любимых игр детей. Впервые прошла в 1967 году. Участники делились на две команды и выполняли различные задания, некоторые из которых были взяты из курса начальной военной подготовки: дети проходили полосу препятствий, разбирали/собирали оружие, оказывали первую помощь. В разделе боевые действия надо было захватить флаг «вражеской» команды.
7Какую песню считали гимном пионерии?
Правильный ответ:«Взвейтесь кострами, синие ночи». Песня написана в 1922 году по предложению Крупской. Слова Александра Жарова, музыка Сергея Кайдан-Дешкина. Есть легенда, что «Взвейтесь кострами» композитор сочинил на основе знаменитого Хора солдат Шарля Гуно из оперы «Фауст». Но сходство мелодий прослеживается едва.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Наверное, вы не были пионером. Но явно про них читали. Но это не помешает нам отметить праздник!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Отличный результат, поздравляем! Уж вы-то точно знаете, чем пионер отличается от пельменя. Правильно: пионер всегда готов! В отличие от пельменя - его еще варить надо.
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ИСТОЧНИК KP.RU