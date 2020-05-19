Карта благотворительности: какие миллиардеры помогли России в борьбе с коронавирусом

Особенность нынешнего медицинско-экономического кризиса в том, что он ударил в первую очередь по малому бизнесу (кафе, парикмахерские, спортзалы) и по людям, связанным с ним. В то же время российский крупный бизнес, горнодобывающие компании, банковская сфера во время финансового шторма остается сейчас более устойчивым, чем в предыдущие кризисы. Это связано в том числе и с усвоенными уроками – сейчас большинство ведущих компаний страны обладают большим запасом прочности, чем когда бы то ни было.

В этой ситуации многие известные российские миллиардеры (но увы, далеко не все) и их компании нашли возможность помочь деньгами медикам, владельцам малого бизнеса да и просто населению тех регионов, в которых находятся их промышленные активы. «Комсомолка» составила карту главных российских меценатов эпохи пандемии* (см. графику).

* — по открытым источниками и материалам пресс-служб.