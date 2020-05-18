«Теперь Виталина охотится за сыном Джигарханяна»: Анна Калашникова предостерегла наследника актёра

В прямом эфире Инстаграма Анны Калашниковой Степан Джигарханян признался певице, что расстался со своей девушкой Ольгой Казаченко.

По словам сына народного артиста, со своей спутницей он разошёлся мирно и остался с Ольгой на дружеской ноте.

- Может, вам теперь поменяться парами? Оля с Прохором (Шаляпиным) будет, а ты с Виталиной?-пошутила во время эфира Анна Калашникова. - Виталина охотится за тобой, дружок ты мой. Она тебе так глазки строит на эфирах.

olga__kazachenko Степан Джигарханян и Ольга Казаченко

- Я не берусь судить за Олю, может, ей действительно пойдёт на пользу общение с Прохором. Но вот с Виталиной у нас отношения очень жёсткие, - засмеялся Степан Джигарханян.-Виталина себя ведёт не очень правильно. Она вроде бы лояльно говорит обо мне на шоу, а потом вдруг в интервью слышу из ее уст гадости...

- Она просто хочет контролировать вашу семью...

olga__kazachenko Степан Джигарханян и Ольга Казаченко

- Пусть контролирует. Как я ей могу помешать?-пошутил Степан Джигарханян.

Напомним: после развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян помирился со своей бывшей женой Татьяной Власовой, мамой Степана. Пара пока не оформила отношения, но экс-супруги снова проживают под одной крышей, в столичной квартире актёра.