Коронавирус в США, последние новости на 19 мая 2020: число зараженных превысило 1,5 миллиона

США находится на первом месте в мире по распространению COVID-19. Последние новости о коронавирусе на 19 мая 2020 года таковы: в стране выявлено 1 508 598 случаев заболевания, 90 353 человека скончались, 283 178 человек - вылечились.

Постепенно власти штатов отменяют ограничительные меры – открываются салоны красоты, фитнес-клубы, бары и рестораны. Конечно, гости обязаны соблюдать социальную дистанцию. Но пока в стране каждый день выявляют тысячи новых случаев заражения. Впрочем, это связывают с хорошей системой тестирования в стране. На прошлой неделе, например, сразу 10 миллионов американцев протестировали на наличие COVID. А вакцину от «чумы 21 века» ученые планируют создать к концу года.

На текущий момент в США очень высокий уровень безработицы. Эксперты считают, что он может вырасти до 20 процентов. Миллионы жителей штатов потеряли в пандемию работу и пока им остается надеяться только на пособие.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 19 мая 2020 года, страна поставит России 200 аппаратов ИВЛ. Это одна из мер американской поддержки другим странам в период пандемии.

Кроме того, накануне стало известно, что 108-летняя Сильвия Голдшолл из Нью-Джерси, заболевшая COVID-19, победила болезнь за одну неделю. Она заявила, что вылечилась, потому что была полна решимости выжить.