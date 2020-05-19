Актера сериала «Полицейский с Рублевки» задержали под наркотиками в Москве

Все случилось несколько месяцев назад, однако известно об инциденте стало только сейчас. Полицейскими был остановлен 35-летний актер Антон Михайленко. Своим поведением мужчина вызвал подозрения у оперативников. Было решено направить Антона на медэкспертизу, которая показала, что в крови мужчины содержатся запрещенные вещества.

«Полицейские направили 35-летнего актера Антона Михайленко на медицинскую экспертизу, которая показала, что в крови мужчины содержатся следы наркотического вещества - амфетамин. По факту происшествия ведется проверка,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

После задержания Антона было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1. Полицейским предстоит выяснить все детали инцидента и установить лицо, которое сбыло актеру наркотики.

Антон Михайленко - российский актер театра и кино, ведущий. Примечательно, что мужчина снимался во многих сериалах о полиции и правоохранительных органах. Антон исполнил роль менеджера магазина в известном сериале «Полицейский с Рублевки». Также снимался в таких сериалах, как «Прокурорская проверка», «Адвокат» и «Следаки».

Помимо актерской деятельности Антон работает еще и ведущим на больших мероприятиях крупных компаний. Среди его клиентов - мировые бренды и звезды российского шоу-бизнеса